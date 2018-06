Jessica Tapia generó controversias con sus últimas declaraciones en rede s sociales sobre la situación de los inmigrantes en la frontera de los Estados Unidos. Para la periodista, los padres latinos son responsables de la separación de sus hijos, y no la ley de Donald Trump .

Esto despertó todo tipo de críticas. Los usuarios en Twitter le hicieron señalaron que Jessica Tapia , al estar casada con un ciudadano estadounidense y ser madre de tres niñas, debería ser más sensible al dolor de un padre inmigrante que busca un futuro mejor para sus hijos.

Las polémicas declaraciones de Jessica Tapia llegaron hasta Juliana Oxenford. La periodista de Latina se indignó con las palabras de su colega y no dudó en dedicarle un duro mensaje por su posición:

"Cuando pensaba que no podía leer algo más estúpido e indignante en Twitter, me encuentro con esto. Perdón coleguita, pero no puedo creer como alguien que para metida en misa, sea capaz de escribir semejante cosa", escribió Juliana Oxenford.

Ante esta respuesta, los seguidores de Jessica Tapia le informaron sobre lo que había dicho Juliana Oxenford en Twitter . Por eso, la exconductora de Panorama le dedicó un largo texto a la periodista de Latina y terminó por decirle: 'No me jod...'

"Hola Juliana. 1. SI VOY A MISA y a mucha honra. 2. Si insultas (mis ideas) y te burlas (mis creencias) etiquétame. 3. Te invito a estar mejor informada. Lee sobre tema migratorio. 4. ¿TU harías algo para alejar a tu niña? YO no. Eso es responsabilidad. 5. No me jodas. Saludos" , escribió Jessica Tapia en Twitter .

Sin pelos en la lengua, Juliana Oxenford contestó duramente a Jessica Tapia y usó el mismo 'No me jod...' para sentenciar su respuesta .

"Querida, si tienes la suerte de tener una green card, suerte la tuya. No es la realidad de miles de inmigrantes. ¿Culpar a los padres? ¿Defender a Trump? Aunque una mamá viole la ley, ¿qué culpa tienen los hijos? No jodas tú y baja de tu gringa nube. Permiso" puntualizó Juliana Oxenford.

