Y de pronto todo se oscureció. La vida se resumió en un instante, el rostro de su madre y de sus hijos pasaban por delante como una película y no sabía dónde estaba. Vivía lo que no podía creer y no sabía si llorar, maldecir o quizá simplemente gritar. El 6 de febrero del 2017 es una fecha inolvidable para Jéssica Tejada, voleibolista y, en esos tiempos, pareja del exviceministro de Transportes y Comunicaciones Jorge Cuba. Fue condenada a 18 meses de prisión preventiva y enviada al penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, aunque recién salió el 13 junio del 2019.

Mientras la camioneta te llevaba a prisión, ¿qué te decían las demás detenidas?

Todas llorábamos.

¿Dónde pasaste tu primera noche?

En el ‘Tópico’ y mis nuevas compañeras me gritaban: ‘Tranquila, ahora vamos a jugar vóley’.

Era una buena señal: el lugar no estaba tan hostil.

Yo no respondía.

¿Sentías que nunca volverías a la calle?

Sí, no dormía. En mi cama me la pasaba despierta hasta las 3 de la mañana y como a las 6 ya nos despertaban, no cerraba los ojos.

¿Cama o camarote?

Lo segundo y a mí me mandaban arriba, porque tengo pinta de chibola.

¿Eso qué tiene que ver?

Abajo se queda la mayor o alguna con discapacidad.

Bueno, pasan lista y de allí...

Tomábamos desayuno y luego cada una a su taller.

¿En cuál estabas?

En el de costura.

¿Ya estás para diseñar?

Aprendí a hacer faldas, blusas. Ya tengo idea, puedo ser ayudante de costura, je.

¿Qué más hiciste?

Me nombraron delegada de vóley.

Eso es palabra mayor.

Llevaba excompañeras a jugar, a la ‘China’ García.

¿Con ese cargo ya tenías privilegios?

No, pero pasaba el día organizando campeonatos.

¿Cómo te comunicabas con los amigos?

Nos daban 5 minutos para llamar desde el teléfono público. Era una cola grande y la que no respetaba se metía en problemas.

¿Las visitas liberan?

Era un gran dolor. Yo solo podía recibir a familiares directos. Era feliz cuando llegaban, pero cuando se iban me derrumbaba.

¿Y cómo te calmabas?

Mis compañeras me explicaban: ‘si lloras, tu familia se irá destruida, tienes que aguantar’. Y poco a poco lo logré.

¿Ninguna te quiso agarrar de ‘punto’?

No, casi todas estábamos por problemas de corrupción. Conocí a la esposa del abogado Orellana.

Puedo ser sincero contigo.

Seguro.

Todo esto te pasa por meterte con un tío...

Pero si yo ya tengo 48 años y él 60. Tampoco hay una gran diferencia.

¿Te enamoraste?

Claro. Si llevábamos 6 años.

¿Fuiste la ‘oficial’?

Hemos ido al matrimonio de su hijo Rodrigo Cuba con Melissa Paredes, también compartido con la madre de sus hijos.

¿Te llenaba de lujos?

Me ha regalado aretes, un reloj, pero nada ostentoso o súper caro.

¿Llevabas vida de millonaria?

Íbamos a Estados Unidos y dormíamos en la casa de mi familia.

¿Lo sigues amando?

No.

¿Por qué?

Él ya salió y no es capaz de decir que no tengo nada que ver con su problema.

¿Qué debe aclarar?

Que se ponga los pantalones, que declare que me creó una cuenta bancaria a mi nombre, pero que yo no sabía.

¿Ya presentaste las pruebas?

Todas, pero falta que él sea quien lo mencione.

¿De qué te arrepientes?

No tengo ninguna responsabilidad.

¿Lo has llamado ahora que ha salido con su grillete electrónico?

Estoy prohibida, por eso mediante el Trome hago mi pedido público, que hable la verdad.

¿Cuántos años ha opinado el fiscal para ti?

Entre 15 y 25 por lavado de activos.

¿Tienes miedo?

Siempre, pero la cárcel me ha curtido.

¿Estás más ‘podrida’?

De eso no me he contaminado, sigo confiando en la gente.

¿Qué estás impedida de hacer?

No puedo trabajar. Me invitan para ‘cachuelos’ en provincia, como inaugurar un campeonato y visitar empresas. Te pagan una especie de propina y no puedo salir de Lima sino muestro con anticipación los contratos.

¿Firmas en el Poder Judicial?

Todos los meses.

Hace poco entrevisté a Roberto Martínez y me comentó que, por ti, lo llaman ‘partidor’.

A mí los ‘Potrillos’ me vacilaban con Daniel Reyes y Roberto Martínez llegó con ellos a mi casa.

Cuéntalo todo...

Subió al segundo piso, se metió a mi cuarto y cuando me vio, pidió disculpas, porque creía que era el baño.

¿Te invitó a salir?

Hablamos un momento.

¿Se habría equivocado?

Creo que sí, pero con todo lo que fue su historia después, ya dudan, ja, ja.

¿Es cierto que ‘Puchungo’, cuando fue tu enamorado, solo te tomaba de la mano y una sola vez se besaron?

Fue mi primer enamorado, pero él ya había tenido otras.

¿Fiel?

Siempre, pero el apodo ‘Provocación’ hace pensar otra cosa.

¿Te engañaron los ‘peloteros?

No voy a dar nombres, pero sí. Por algo son jugadores.

¿Has tenido un ‘choque y fuga’?

Cuando estuve sola.

¿Amigo cariñoso?

También.

¿Alguno se enamoró?

Cuando se han puesto intensos los he bloqueado.

¿De tus redes?

Del teléfono, porque no tengo Facebook, Instagram o lo demás.

Es raro.

Yo me siento bien con mi ‘wasap’.

¿Vas a fiestas?

No salgo. Si bailo es en una casa.

¿Tomas?

Pido un trago y con ese vaso estoy toda la noche.

¿En qué te has proyectado?

Jugaré en Segunda por Latino Amisa.

¿Algo más?

Voy a estudiar para subir a nivel 3 como entrenadora.

¿Cómo te enteraste que salías de ‘cana’?

Mis amigas me avisaron: ‘ya te vas, ha salido en la televisión’.

¿Quién te recogió?

Leyla Chihuán.

¿Conclusión?

Ya no miro para atrás.

Entonces adelante y gracias por tus confesiones.

A ustedes, a la gente que cree en mí.