La chalaca Jessy Kate descartó ingresar a la plataforma ‘Only fans’ pues hace unos meses decidió colgar las plumas y lentejuelas, para empezar su carrera como cantante urbana y desde hace unas semanas, en la conducción de un programa de emprendedores.

“Mi carrera artística ha dado un giro en los últimos meses, también me he reinventado con la pandemia. En las últimas semanas muchos de mis seguidores me piden que tenga ‘Only fans’ pues se ha puesto muy de moda, pero les he dicho que eso no es posible, pues decidí colgar las tangas y lentejuelas, están en el baúl de los recuerdos. Ahora estoy muy abocada a mi carrera musical y la televisión, ya no quiero estar en peleas ni escándalos con nadie”, señaló Jessy Kate.

Sin embargo, dice que respeta el trabajo de todas las chicas y chicos que tienen ‘Only fans’ y complacen al público con un contenido ‘hot’. “Creo que hay público para todos los artistas y respeto que muchos tengan ‘Only fans’ y les sirva como una forma válida de ganar dinero”, agrega.

Respecto a su programa de televisión, Jessy Kate, explica que se emite todos los domingos a las 5 de la tarde por la señal de ‘Viva Tv’. “Siempre había soñado con la oportunidad de poder conducir un programa y ha sido como un regalo. Estamos presentando a muchos emprendedores, quienes salen adelante en plena pandemia y hasta hemos viajado a provincias como Huánuco, Tingo María, Trujillo y Chiclayo para descentralizarnos”, añadió.