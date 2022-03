La exporrista y cantante Jessy Kate felicitó a Deysi Araujo por haber encontrado el amor en el juez Jackson Torres, y ahora espera que se plante para que no ande de tumbo en tumbo, como le ha pasado en los últimos tiempos. Asimismo, le aconseja colgar las tangas y el Onlyfans porque ya no es una chibola.

“He leído que un juez la oficializó, eso es bueno para ella. Al parecer ahora el amor es verdadero y espero que se plante para que no siga de tumbo en tumbo como le ha pasado en los últimos tiempos, pues no ha tenido muy buena suerte. Ojalá que también entienda que no es una chibola, que los años no pasan en vano y ya no puede andar haciendo shows calientes, colgar las tangas y dejar el Onlyfans”, comentó la cantante de cumbia.

Además, dijo que Deysi Araujo deseaba mucho encontrar un buen hombre y tener una familia. “Ella siempre soñaba con encontrar un buen hombre, pues Joshua (Ivanoff) no era sincero con ella y sufría, y lo del alcalde tampoco funcionó. Ojalá que el juez la trate bien y sea feliz, pues es una mujer trabajadora y que se ha sacado el ancho como madre soltera”, agregó Jessy Kate.

JALA OREJAS AL GATO CUBA

Hace unos días, la exporrista Jessy Kate cuestionó al ‘Gato’ Rodrigo Cuba para que se concentre en el Sport Boys, ahora que tiene nuevo romance con la empresaria Ale Venturo. Asimismo, le recomienda que no compita con su exesposa, Melissa Paredes, para ver quién cuelga más fotos con su nueva pareja.

“Rodrigo Cuba tiene todo el derecho de rehacer su vida, es un chico joven y guapo, pero todo tiene que ir con calma.

Veo que todos los días comparte fotos y videos con su nueva novia, pero espero que no se desconcentre del fútbol

, pues todos en el Sport Boys esperamos que la rompa este año en el campeonato nacional y en el torneo internacional al cual hemos clasificado”, comentó Jessy Kate.

Algunos lo critican porque parece que compite con Melissa Paredes al publicar todos los días fotos y videos con su novia. ¿Opinas lo mismo?

Totalmente, parece que él le quiere dar ‘su vuelto’ a Melissa por todo lo que ha sucedido, y sobre todo, porque ella ha oficializado al bailarín. A veces, los mejores romances son los que menos se exponen y, por ello, le recomiendo que no compita con ella, que viva su relación al máximo pero de una manera más mesurada en las redes sociales.