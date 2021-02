La vedettes y cantante Jessy Kate comentó que se encuentra emocionada porque debutará en la conducción con el programa ‘Made in Perú’, que se emitirá por ‘Viva Tv’.

“Estoy nerviosa y emocionada porque cumpliré otro de mis sueños al debutar en la conducción con un espacio dedicado a los emprendedores, que se emitirá por Viva Tv desde el 14 de marzo. Además, habrá concursos y apoyaremos a los jóvenes con talento para la música y el baile”, dijo la chalaca.

Además, dijo que se encuentra solterita y sin ganas de enamorarse. “Por ahora me encuentro enfocada en mi debut en la televisión y no tengo tiempo para el amor, no le hago caso a nadie. Estamos en pandemia y lo más importante es tener salud”, refirió Jessy Kate.