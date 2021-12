La exporrista Jessy Kate le dio la bienvenida a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, exesposo de Melissa Paredes, quien hace unos días firmó por el Sport Boys y señaló que será bien recibido por las chalacas. Además, resaltó que el futbolista es un chico ‘guapo’ y un padre responsable.

“Me encanta, estoy contenta con la llegada de Rodrigo Cuba al Boys, es un buen jale para el equipo, hay que darle una buena bienvenida. El ‘Gato’ no solo es un buen futbolista, sino que ha demostrado ser una buena persona, un buen padre”, comentó la exporrista del Sport Boys.

¿Irás al estadio a verlo jugar?

Por supuesto, yo ya no soy porrista pero estaré presente en el primer partido que vaya a jugar, hay que hacerlo sentir como en casa. Estoy segura que muchas chalacas van a querer darle su cariño, ja, ja, ja.

¿Qué opinión tienes de él?

Es una persona de buena conducta, no ha tenido escándalos en su carrera... además, es guapo. Es una lástima que Melissa Paredes no haya valorado a un hombre así, pues en la vida te puedes encontrar con muchos que son guapísimos por fuera pero por dentro son un desastre como persona, como ser humano. Todos conocemos que es un padre siempre presente con su hija y eso resalta mucho de su formación, pues no todos tienen ese tipo de principios.

Ahora lo están ampayando en fiestas...

Pero tiene derecho pues está de vacaciones, y además está soltero, seguro que debe estar cantando ‘Me liberé, me liberé'. Además, tiene que cambiar de aires después de todo lo que ha vivido con Melissa, y aplaudo que tenga la tenencia compartida de su hija, siempre se lo ve muy preocupado por ella.

Por otro lado, el chalaco Alexander Callens se consagró campeón en Estados Unidos...

Me enteré, aquí en el Callao todos estamos felices por sus logros porque Alexander es un chico humilde, lo conozco desde que jugaba en el Sport Boys y espero se alcance ser campeón del torneo norteamericano. Este ha sido un año muy bueno para él, pues cada vez que le tocó jugar por la selección nacional lo hizo muy bien, y espero que siga así y puedan clasificar al Mundial.

Si llegamos al Mundial de Qatar, ¿irás a alentarlos?

De todas maneras iré al Mundial, solo nos quedan cuatro partidos y tenemos que alcanzar los puntos necesarios para clasificar y empezaré a alistar mis maletas.