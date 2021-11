La animadora Jessy Kate afirma que confía en un triunfo de la selección nacional este jueves ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, y espera gritar los goles de Gianluca Lapadula, quien será el reemplazante de Paolo Guerrero en el ataque peruano. Además, recordó que es una ‘Lapalover’, pues le gusta la entrega y coraje del delantero italo peruano.

“Soy hincha de la selección nacional hasta la muerte y confío en que ganaremos a Bolivia para seguir en la pelea para llegar al Mundial de Qatar. Esta vez no tendremos a nuestro goleador Paolo Guerrero, pero Lapadula se ha mostrado comprometido con el equipo y estoy segura de que nos dará los goles del triunfo, pues ganaremos 2 a 0 para seguir en carrera”, precisó Jessy Kate.

Además, señaló que es una ‘Lapalover’ desde el primer momento que Gianluca Lapadula se puso la camiseta nacional porque le gustó su entrega en la cancha. “Lapadula se ha convertido en un jugador importante en el equipo, no solo por sus goles o asistencias, sino que también apoya a sus compañeros en los momentos más difíciles, sin reclamarles nada, pues lo importante es la unidad del equipo... por eso, soy una ‘Lapalover’”, agregó la chalaca.

Por otro lado, dijo que se muere de ganas de ir al estadio para alentar a la selección como lo hizo anteriormente en la Copa América, pero aún tiene temor al Covid. “Tengo muchas ganas de ir al estadio para alentar a la selección, muchos seguidores me piden que vaya pero aún tengo temor al Covid, soy cautelosa. Espero que en los próximos partidos que juguemos de local pueda estar en la tribuna”, añadió Jessy Kate.

DESCARTA ONLYFANS

Hace unas semanas, la chalaca Jessy Kate descartó ingresar a la plataforma ‘Only fans’ pues hace unos meses decidió colgar las plumas y lentejuelas, para empezar su carrera como cantante urbana y también porque debutó en la conducción de un programa de emprendedores.

“Mi carrera artística ha dado un giro en los últimos meses, también me he reinventado con la pandemia. En las últimas semanas muchos de mis seguidores me piden que tenga ‘Only fans’ pues se ha puesto muy de moda, pero les he dicho que eso no es posible, pues decidí colgar las tangas y lentejuelas, están en el baúl de los recuerdos. Ahora estoy muy abocada a mi carrera musical y la televisión, ya no quiero estar en peleas ni escándalos con nadie”, señaló Jessy Kate.