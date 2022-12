Jessy Kate dice que como artista ha quemado etapas y ahora se lanzó con todo a la música. Afirma que quiere imponer un estilo juvenil en la cumbia y no incursionaría en Onlyfans porque tiene talento y quiere explotarlo.

“Estoy contenta porque estamos teniendo bastante aceptación y en febrero nos vamos de gira por Argentina. Yo he venido escalando, soy de las personas que piensa que los artistas debemos quemar etapas, ir avanzado y decidí entrar de lleno a la música porque vengo de una familia de músicos”, afirmó.

Por eso incursionaste en la música.

Sí, decidí darle un giro a mi carrera y definitivamente estoy muy contenta con el recibimiento.

Te sientes cómoda en la cumbia...

Lo mío es la cumbia, yo soy la ‘Potra de la cumbia’. Quiero marcar un estilo diferente, no me verán cubierta de lentejuelas ni quiero que vean tanta carne. Yo quiero mostrar el talento, que se escuchen las voces de los cantantes que me acompañan en mis shows, son muy talentosos porque en el Perú hay muchísimo talento.

¿Cómo se llama el tema que estás promocionando?

Se llama ‘Escríbeme’ y está sonando en varias radios, no solo en Lima también en provincias por eso es que estamos viajando bastante.

Por cierto, la gente te pide que abras tu Onlyfans...

Nada que ver. Los fans me piden porque en mis redes sociales trato de estar siempre en contacto con mi público, pero no.

Dicen que se gana un buen billete.

No estoy en contra. No señaló ni juzgo a las chicas que tienen a su Onlyfans porque no soy nadie para juzgar ni señalar. Pero en lo personal yo creo que tengo un talento y quiero explotarlo.

¿Te estás preparando?

Me preparo constantemente porque estudio, llevo clases de canto, de oratoria.

Y como dices, has quemado etapas.

Tengo seis años en el medio. Empecé en el 2016 como porrista del Sport Boys, luego fui la Novia del Copa América y ahora estoy en el mundo de la música.

El ambiente de la cumbia es muy competitivo.

Sí, no es fácil. Lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerte, pero respeto mucho la trayectoria de los artistas que tienen muchísimos años por ejemplo Yolanda Medina me parece una mujer muy fuerte y siempre está detrás de mí, de mi carrera. Me aconseja cómo llevar una carrera limpia, sin escándalos para avanzar con la frente en alto y sin que te señalen.

