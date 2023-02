La ‘Potra de la Cumbia’, Jessy Kate , advirtió a Michelle Soifer que tenga los ‘ojos en alerta’ con el cantante de ‘Combinación de la Habana’, Gleysom Reñé , pues ella lo denunció por maltrato físico y psicológico en el 2019 y hasta ahora no encuentra justicia.

Jessy, hace unos días tu expareja Gleysom Reñé dijo que le gusta Micheille Soifer, pues es muy agraciada y talentosa...

Me indigna y no va por el tema de que Michelle se fije en él o no, porque finalmente es su vida. Yo ya lo superé con tratamiento psicológico y psiquiatra, me volví una mujer más fuerte y empoderada. Que puedan o no tener una relación, eso a mí no me sorprendería ni me interesa, pero lo que sí me interesa es que se haga justicia. Ahora puede pensar que no pasó nada, pero existe una justicia divina y me indigna que pongan a este tipo violento (en televisión). Cuando llegó a mí también se mostró así, con palabras bonitas, cariñoso, amoroso, el mejor hombre del mundo, pero cuando pasó el tiempo sacó su verdadera personalidad. Así son la mayoría de hombre violentos.

¿Cómo quedó la denuncia por maltrato físico y psicológico que le entablaste en el 2019?

Con mi abogado estamos viendo el tema de cómo avanzó el proceso porque no puede quedar impune ni en el aire. Es tedioso, complicado y que lastima que en su momento no tuve el apoyo como lo tuvo Dalia (Durán).

¿Y por qué tanto la demora?

El tema de la pandemia de alguna manera lo favoreció porque todo se paralizó y, como sabemos, los trámites demoran muchísimo. Cuando estuve atravesando este tema, estaba muy mal psicológicamente y dejé todo en las manos de mi abogado, estaba yendo a mis terapias del Ministerio de la Mujer, pero la denuncia está en la comisaría, en el Juzgado de Familia.

¿Le dirías a Micheille que tenga cuidado con Gleysom?

Pasé un trago amargo con este sujeto y nadie mejor que yo conoce su instinto manipulador, violento, porque conviví con él. A Micheille le podría decir que tenga los ojos en alerta sea quien sea el dueño de su corazón o con quien se involucre porque definitivamente estos tipos se muestran así, es un patrón de conducta. Ella es una mujer inteligente.