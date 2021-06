La conductora Jessy Kate comentó que se ha convertido en una ‘Lapalover’, tras los buenos partidos que viene haciendo Gianluca Lapadula en la Copa América demostrando mucha entrega y pundonor. Además, confía en que Perú venderá a Paraguay en los cuartos de final y llegará a la semifinal del torneo continental.

“Me he convertido en una ‘Lapalover’, pues Gianluca es un guerrero, un luchador en la cancha durante los noventa minutos, motiva al equipo y todos los hinchas estamos felices por el éxito de la selección. El equipo está creciendo partido a partido, se ve que el grupo está unido y llegaremos bien para el partido de cuartos de final ante Paraguay”, enfatizó Jessy Kate, quien continúa al frente de su programa ‘Made in Perú’ por Viva Tv.

Además, dijo que si no fuera por la pandemia estaría nuevamente en Brasil alentando a la selección, como lo hizo en el 2019 cuando llegamos hasta la final.

“Si no fuera por la pandemia ya habría viajado a Brasil para alentar al equipo, uno de los mejores momentos y recuerdos que tengo es haberlos alentados en el 2019 y haber sido la cábala en esa Copa América. Soy fan de Paolo Guerrero, pero debemos de reconocer el buen trabajo que está haciendo Lapadula, quien ha demostrado que tiene un amor muy grande por el país”, enfatizó la bailarina.

Por otro lado, Jessy Kate también se dio tiempo para cuestionar a las chicas que suelen viajar tan seguido al extranjero y las llaman ‘embajadoras’.

“Yo estoy chambeando todos los días con mis emprendimientos y la conducción de mi programa ‘Made in Perú' y apenas si puedo ir a Chancay con mi madre. En verdad, que quiero saber cómo hacen estas chicas para viajar tanto al Caribe, pues siempre escucho que no es caro, esperaré que me pasen los datos de sus ofertas”, agregó.

Además, aclaró que nunca ha aceptado invitaciones de los llamados ‘Sugar Daddy’. “Nada con los ‘Sugar Daddy’, muchos me escriben, ofrecen cielo y tierra, pero los he choteado en ‘one’, quedan bloqueados. Yo siempre he pagado mis gastos, por eso, siempre estoy trabajando, generando mis ingresos”, agregó Jessy Kate.

Finalmente, detalla que su programa ‘Made in Perú' es un espacio para divulgar el trabajo de los emprendedores y los nuevos talentos. “Tenemos un espacio para los emprendedores tanto en Lima como de provincias, porque he viajado cumpliendo todos los protocolos”, añadió.