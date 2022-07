Jessy Kate: Shirley Cherres arrugó para cantar en vivo

La cantante Jessy Kate dijo que le causó risa enterarse de que la exporrista Shirley Cherres también busca ingresar al mundo del canto, y que ‘arrugó’ demostrarlo en vivo en el programa de Magaly Medina. Asimismo, detalló que ya ha colgado las tangas y que Dalia Durán debe de prepararse mucho para hacer un show sensual en discotecas.

“No sabía que Shirley (Cherres) también cantaba, pero me dio risa ver cómo ‘arrugó’ en el programa de Magaly Medina, porque el que canta lo hace a capella sin problemas en cualquier lugar... o se olvidó su pista, ja, ja, ja”, dijo Jessy Kate, quien desde hace meses lanzó su agrupación ‘Magia Tropical’.

¿Crees que tenga talento para la música?

Bueno, su incursión a la música sorprende, es raro, pero para la música no hay edad. Espero que se haya preparado bien y tenga una buena propuesta para el público. Ojalá que no sea nada improvisado porque las críticas siempre son duras.

Quién también anunció que iba a cantar en un show fue Dalia Durán, pero solo terminó bailando, ¿qué opinas?

Todos hemos visto a una mujer triste y que sufría mucho cuando Dalia aparecía en pantallas, pero ahora sorprendió con su cambio. Sin embargo, tiene que prepararse para dar ese tipo de shows en lencería, pues cada quien tiene derecho a ganarse la plata trabajando.

¿Tú continúas haciendo shows de vedette?

No, yo ya he colgado las tangas, he dado un giro a mi vida artística y estoy dedicada solamente a la música. Aunque aún hay gente que me llama para ofrecerme contratos y les digo que no. Al parecer no hay vedettes, pues son insistentes... pero ya estoy en otra.

¿Cómo así llegaste a la música?

Toda mi vida he estado ligada a la música, pues toda la familia de mi madre son músicos, compositores y he crecido en ese ambiente. Ahora he podido realizar mi sueño y lanzar ‘Jessy Kate y su Magia Tropical’ donde vengo interpretando cumbias, salsas y bachatas. En estos primeros meses de trabajo estoy creciendo porque estoy presentándome tanto en Lima como en provincias. Es más, en octubre me voy a Bolivia con mi grupo.

Buscas marcar la diferencia con otras vedettes...

Quiero hacer mi propio camino, pero quiero seguir el ejemplo de figuras como Tula Rodríguez o Mariella Zanetti, que en su momentos fueron las mejores vedettes y han ido destacando en la conducción y la actuación.