La cantante Jessy Kate comentó que poco a poco se viene haciendo un nombre en la cumbia peruana y que el público la llama ‘La Potra de la cumbia’. Señala que ha colgado definitivamente las tangas, plumas y lentejuelas; y que ya tiene ofertas para hacer shows en el extranjero.

“Estoy contenta con los resultados que vengo obteniendo en poco tiempo en la música, pues el público me ha recibido muy bien y me llaman ‘La Potra de la cumbia’, pues soy una mujer fuerte, de carácter y empoderada”, comentó Jessy Kate.

Vas a compartir escenario con orquestas de renombre como Pintura roja, Armonía 10 y Corazón Serrano...

Sí, estoy feliz porque hoy sábado estaré en El Huaralino en el aniversario de ‘Pintura Roja’ junto a toda mi orquesta, es un gran logro poder estar en un escenario tan importante para la cumbia peruana. Creo que estoy en el camino correcto, avanzando poco a poco, pero de manera segura.

¿Cuál es el tema qué estas promocionando?

Estamos sonando en varias radios con ‘Escríbeme’, que es un cover que anteriormente han grabado Armonía 10 y Marina Yafac; pero ahora le estoy poniendo mi propio sello. Y más adelante estaré lanzando temas inéditos.

Entonces, has colgado definitivamente las tangas, las plumas y lentejuelas...

Totalmente, el vedettismo es parte del pasado. Ha sido una etapa maravillosa en mi vida, pero se tienen que quemar etapas y seguir creciendo. Me he deshecho de todos mis vestuarios, solo me he quedado con uno, para el recuerdo, ja, ja, ja.

¿Y en este poco tiempo en la cumbia has tenido algún problema?

No, yo estoy enfocada a trabajar y crecer con una carrera musical limpia. Para mí un referente en la música es Yolanda Medina, quien me ha dado muchos buenos consejos y que estoy siguiendo, pues es una mujer ejemplar en la cumbia porque es muy profesional, disciplinada y con una carrera ejemplar.

¿Por qué la ‘Potra de la cumbia’?

Es un símbolo de una mujer fuerte, empoderada, la mujer alfa y me representa. En mi vida he pasado por cosas fuertes y he salido adelante, siempre he sido independiente y voy para adelante.

Antes eras la ‘Novia de la Copa América’...

Eras otras épocas, pero el fútbol es una de mis pasiones y siempre estoy tanto de lo que sucede con mi querido Sport Boys y la selección nacional. He estado alentando en muchos estadios y tengo los mejores recuerdos de aquella época.

Hablando de fútbol, ¿cómo ves el nuevo proceso que ha empezado el técnico Juan Reynoso?

Considero que es un técnico con mucha capacidad para dirigir la selección nacional pero hay que tener paciencia, pues todo cambio siempre es un proceso. Además, hay que recordar que ya no tendremos a jugadores como Paolo o Farfán, y que en este nuevo proceso se sumarán chicos jóvenes. Pero he visto que hay un compromiso de los referentes y eso es importante para que podamos clasificar al próximo mundial.

¿Y actualmente enamorada?

Solo con mi trabajo. Me encuentro solterita, creo que los chicos no me dan bola porque me ven empoderada e independiente... en algún momento llegará la persona indicada a mi vida.

