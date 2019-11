Jesús Adrián Romero: "La infidelidad puede tener otra raíz, creo que una de ellas es no entender lo que es el amor"

Cuando nos confirmaron que el cantante cristiano y pastor Jesús Adrián Romero había aceptado que Trome lo entreviste, imaginé que la charla sería en el lobby de un hotel o en su camerino, pero esa idea quedó desbaratada con un mensaje en el WhatsApp que decía: La entrevista será en su casa. El creador de ‘Mi universo’ y ‘Princesas mágicas’ abriría, por primera vez, las puertas de su hogar a un medio de comunicación peruano.



Los 4891 kilómetros que recorrimos para llegar a la ciudad de Monterrey, al norte, en México, fue un número que no reflejó la cercanía y calidez con la que nos recibió, escoltado por su mascota ‘Corcho’ (un perro labrador), para descubrir al ser humano después que se cierra el telón.



Jesús Adrián, muchas gracias por abrir las puertas de su casa a Trome.

Es un gusto para mí recibir a alguien de Perú, porque es un país que amamos con todo el corazón.



Hablemos del Jesús Adrián joven, adolescente...

A ver si me acuerdo (ríe).



Tiene 50, 51...

Por ahí...



Escuché que a los 16 años sintió el llamado de Dios. ¿Qué circunstancias vivía exactamente en ese momento?

Vivía como todo adolescente yendo a la escuela, con amigos, divirtiéndonos en fiestas sin un futuro definido y fue en ese tiempo donde tuve un acercamiento a Dios, que me hizo darme cuenta.



Ese despertar lo llevó a confrontarse con la familia, los amigos...

Con la familia me fue algo natural. Mi mamá había estado orando por mí para que tuviera ese despertar. En el tema de los amigos igual, pero tomé la decisión de distanciarme por cuatro meses, luego volvió la amistad.



¿Y en ese proceso flaqueó?

No. Bueno, todos tenemos momentos de debilidad o flaqueza espiritual, pero nunca me alejé, la fe permaneció. Para nada imagino mi vida sin fe y sin Dios.



“No me puedo imaginar mi vida sin ti/ no me puedo imaginar mis horas sin ti... contigo me siento como un héroe, tu amor es mi energía...” (‘Mi vida sin ti’).



¿Cuántos años de casado lleva?

Vamos a cumplir 32 años de casados.



¿La idónea de toda la vida?

Sí, sin dudarlo. Pecos (Romero) vino a traerme una felicidad, una alegría impresionante, somos los mejores amigos, nos divertimos juntos.



Dice somos amigos, nos divertimos juntos, tenemos comunicación... ¿Esa es la base para que los matrimonios funcionen?

Creo que es uno de los factores más importantes para una buena relación es el amor, que tiene que ver con aceptarnos tal y como somos, con nuestros defectos, absurdos, contradicciones y creo que antes de la comunicación, la aceptación es clave.



El no aceptarse conlleva a que existan más hombres y mujeres infieles.

La infidelidad puede tener otra raíz, creo que una de ellas es no entender lo que es el amor. El amor, más que un sentimiento, es una decisión y cuando se toma esa decisión, se tiene que entender que ciertas cosas van a cambiar después que te casas. Por ejemplo, la intensidad sexual de una pareja con los años va bajando. Entonces, hay parejas que cuando están en una situación así, conocen a alguien más y se emocionan, vuelve a lo mejor algo del sentimiento que tenía cuando recién se casó y piensa: ‘ya no estoy enamorado, me enamoré de alguien más’. Eso para mí es no entender que el amor es un compromiso de fidelidad, de armonía y aceptación.



La letra de su canción ‘Casa vacía’ habla de que vengan los nietos a llenarla, ¿ya los están esperando?

Sí, nuestro hijo mayor (Adrián Roberto) nos dio la noticia de que están embarazados y ya para el fin del próximo año seremos abuelos.



La graduación (por ser padres de tres hijos) ha sido con broche de oro...

Sí, es una graduación y es entrar a la escuela otra vez, pero ya como abuelos.



“Creo en tu corazón valiente aferrado y diferente nadando contra la corriente...’ (‘Nadando contra la corriente’)



Hablemos de los hijos, los jóvenes... ¿cómo los orientamos en estos tiempos que van de prisa?

Creo que hay momentos en los que los padres debemos hacernos hacia atrás. La niñez y la adolescencia son el tiempo para enseñarles no solamente con palabras y principios, sino con el ejemplo, pero cuando ya llegan a la etapa de adultos ya no aprenden por lo que les decimos, sino por sus errores.



Debemos ser solo su soporte en esos momentos...

Sí, estar ahí siempre para amarlos, apoyarlos y aceptarlos incondicionalmente.



Muchos jóvenes etiquetan sus relaciones como ‘salientes, amigo exclusivo, amigo con derechos’, etc. y si les decimos ‘eso te puede traer consecuencias’, no nos creen...

Se supone que todo eso lo enseñaste cuando eran niños y en la adolescencia, ya cuando son jóvenes, aprenden a través de sus errores, es más, a veces mientras más les prohibimos algunas cosas, más lo hacen.



“Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos...” (‘Se quedó conmigo’).



¿Ha experimentado milagros en su vida, aparte del de su madre que se salvó del cáncer?

Solo un milagro y lo relato en mi libro ‘Besando mis rodillas’. En mi frente y a un lado de mi cara me empezaron a salir unas protuberancias oscuras, el médico me hizo una biopsia y dijo que tenía liquen plano hipertrófico (enfermedad que afecta la mucosa y la piel) y que no tenía cura. Recuerdo haber orado con mucha insistencia y una mañana voy al baño, levanto la cara y la tenía limpia, sin nada.



¿Cómo se rescata a gente que tiene el corazón herido, que pasó por una desgracia, que se divorció, que la traicionaron o que perdió un hijo?

La Biblia habla de llorar con los que lloran. A veces, lo que la gente necesita es que se tenga algo de empatía, que sintamos lo que sienten y después que hemos hecho eso, esa misma persona hará las preguntas y ahí es donde tendremos la oportunidad, con humildad porque no tenemos todas las respuestas, de tratar de ayudar con algún consejo.



“Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar...” (‘Mundo interior’).



¿Por qué el nombre de ‘Origen y Esencia’ de su nueva producción?

Nuestro origen está en Dios, somos el resultado de la vida que sopló en nosotros y cuando aceptamos eso, descubrimos nuestra esencia, pues nos creó para buenas obras, amar, para la armonía, el respeto, ser buenas personas, hijos, padres y eso lo compararía con un río que nace en la montaña donde el agua es pura, pero cuando ese río crece, se contamina y todos los seres humanos estamos contaminados; pero si regresamos al origen de donde somos, ahí somos puros, limpios, justos...



¿Sus canciones son solo sus vivencias o experiencias de terceros?

La mayoría son vivencias personales, deseos de mi corazón, pero creo que hay canciones que las escribí pensando en lo que pueden estar viviendo otras personas; sin embargo, todas las escribo desde un aspecto personal, como una oración que estoy haciendo por mí, aunque tal vez es para alguien más.



La garúa que empezó a caer la tarde del 31 de octubre, no hizo que Jesús Adrián cortara la entrevista. Continuamos charlando y reveló que es amante de la naturaleza y el deporte.



“Sí, me gusta estar en contacto con la naturaleza. Aquí crío borregos, tengo dos caballos y gallinas, pues los huevos frescos son muy ricos”, dice sonriente.



En sus historias de Instagram vi que práctica el kayak y corre al lado de ‘Corcho’.

Sí. ‘Corcho’ es una estrella le encanta que le lance la pelota con el bate de béisbol. Tiene cuatro años y es nuestro compañero.



¿Le gusta el fútbol?

Me gusta, no juego pero me gusta.



¿Conoce a nuestros futbolistas Guerrero, Farfán...?

Claro. Guerrero me gusta mucho como juega y este otro jugador que estuvo jugando en México, que se fue a la MLS (Ruidíaz). ¡Ay! No recuerdo el nombre.



La comida peruana, supongo que le gusta tanto como la mexicana...

Claro, la comida peruana es una de las mejores del mundo y la disfruto mucho, empezando por el cebiche.



Ahora que va al Perú para ofrecer dos conciertos (este 14 en Cajamarca y 16 en San Marcos), ¿cuál es su mensaje?

Que la gente que vaya se conecte con ellos mismos, con Dios, que usen ese concierto como una ventana para vivir una vida espiritual más plena.



Jesús Adrián, muchas gracias por esta entrevista.

Gracias a ustedes por venir de Perú hasta acá.