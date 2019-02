Jesús Alzamora reclamó a Latina por pixelear logo de su programa 'La Banca' 

Jesús Alzamora reclamó a Latina por pixelear el logo de 'La Banca', el programa que conduce en YouTube, a través de su cuenta de Instagram y Twitter.



'Válgame Dios' utilizó la entrevista que le hizo Jesús Alzamora a Jefferson Farfán, quien dijo, en tono de broma, que si no hubiera sido futbolista, sería "choro".



Sin embargo, el programa conducido por Rodrigo González, Peluchín, y Gigi Mitre, pixeleó el logo de 'La Banca', programa conducido por Jesús Alzamora, algo que desagradó al actor que hizo sentir su molestia en Instagram y Twitter.



"Amiguitos de Latina.pe todo bien con usar las imágenes de 'La Banca' un humilde programa, sin autorización. Ya pe. Pero ¿es necesario pixelear el logo de un humilde programa digital? Más cuando el que lo produce y conduce es un ex trabajador. Jalón de orejas para ese productor", escribió Jesús Alzamora.



Aunque hasta el momento Latina no se ha pronunciado sobre este hecho, se espera que este lunes 'Válgame Dios' se disculpe por cubrir el logo del programa de Jesús Alzamora.



Jesús Alzamora es un conocido de Latina, pues trabajó al lado de Cristian Rivero en 'Yo Soy', pero tuvo que dejarlo porque le rescindieron contrato, según sus propias palabras.

