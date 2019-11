¡Tremendas declaraciones! Jesús Alzamora reveló por primera vez la verdad detrás de su repentina y abrupta salida de Latina. El exconductor señaló que no estuvo de acuerdo con la manera en la que le comunicaron que ya no continuaría más en el canal de San Felipe.

En entrevista con el periodista Carlos Orozco vía YouTube, Jesús Alzamora señaló que, debido a los problemas financieros, Latina decidió prescindir de sus servicios y quedarse con otros dos conductores que ya tenían más tiempo trabajando allí.

"Esto es un número, no es un recurso humano. Y dicen 'a este le pago tanto y ya tengo a este que me puede hacer las dos ¿para qué lo quiero?'. Un poco fue eso lo que pasó conmigo", cuenta Jesús Alzamora.

Finalmente, Jesús Alzamora precisó que, pese a sentir que estaba haciendo las cosas bien, el canal finalmente decidió despedirlo por teléfono antes de someterse a una operación de pólipos a las cuerdas vocales.

"No le tengo resentimiento al canal porque entendí que no había cómo pagar el sueldo y habían otros dos que tenían mas tiempo y hay que respetarlo. Lo que no me gustó fue la forma. Me rescindieron el contrato por teléfono, 5 horas antes de entrar el quirófano. Me sacaron un tumor de la cuerda vocal", añadió.

Como se recuerda, Jesús Alzamora se desempeñaba como conductor de Latina durante 4 años. "Era imagen del canal y me daban un proyecto según se dé, cuando estaba en sus mejores épocas", añadió.

¡Aquí la entrevista completa!