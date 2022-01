QUÉ FUERTE. Durante una conversación con el comediante Jorge Luna en su programa virtual ‘La Lengua’, el conductor de televisión, Jesús Alzamora, recordó una dura escena cuando formaba parte del exitoso programa ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Mediante su canal de YouTube, Jesús Alzamora inició hablando sobre la denuncia que salió en su contra por supuestamente publicitar una empresa antivacuna. El presentador se refirió a las fuertes críticas que recibió, pese a que fue una información propagada sin tener sus descargos.

Una de ellas, según dijo, fue por parte de una excompañera de Al Fondo Hay Sitio, quien lo cuestionó duramente a él y su esposa, la influencer María Paz González, en Twitter.

“Una compañera mía de Al Fondo Hay Sitio, no voy a decir quién es, no es Madgyel Ugaz (Teresita), la he visto retuiteando. Esa persona la pega de defensora de la gente, pero yo la he visto hacer llorar en una escena donde estaba yo... a una actriz joven porque no decía su letra. Le dijo ‘eres una basura’. La chica se puso a llorar ”, reveló causando la sorpresa de Jorge Luna.

En esa línea, Jesús Alzamora contó que habló con su compañera de actuación para pedirle que se tranquilizara ante las ofensas que recibió.

Jesús Alzamora arremete contra compañera de Al Fondo Hay Sitio: “Se cree defensora, pero hizo llorar a actriz”. Video: La Lengua YouTube

“Era mi segunda escena que hacía en la serie y le dije ‘tranquila, no le hagas caso a esta señora que cree que porque salió en algún lugar te puede faltar el respeto de esa manera’, pero la ves en las redes ‘la paladina de la justicia’, le falta la capa, pero por dentro, ¿por qué la gente está tan cargada de odio?”, señaló.

¿JESÚS ALZAMORA SE REFIERE A TATIANA ASTENGO?

Como se recuerda, Tatiana Astengo fue su excompañera de actuación en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y fue uno de los personajes que se pronunció contra Jesús Alzamora ante la publicación del periodista Eloy Marchán. “Irreponsabilidad total. Pésimo”, escribió la popular Reina Pachas.

Tatiana Astengo arremete contra Jesús Alzamora. Foto: Twitter