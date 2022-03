INDINADO. Jesús Alzamora contó que un chico reality ganó en un día lo que él ganaba en un mes de trabajo en televisión de señal abierta. El exconductor se molestó porque no lo consideró justo teniendo en cuenta que estudió y se preparó.

“(Me dijeron) ‘te vamos hacer un aumento’, porque tenía un sueldo que no correspondía al trabajo que estaba haciendo. Pero, había visto una factura de un chico reality que había llegado al programa y por ir una vez le habían pagado el mismo sueldo que yo ganaba al mes y me llegó al pi*** O sea yo me he preparado, he estudiado, he trabajado , no me pareció justo”, manifestó en entrevista para Jorge Talavera.

Jesús Alzamora armó “escándalo” por sueldazos

El youtuber de ‘La Lengua’ explicó que en la televisión los sueldos se asignan por otro tipo de méritos. “La tele no funciona por capacidades sino por quién hace más rating y quien es más mediático”, dijo.

Asimismo, Alzamora relató que su productora le pidió que ayude a una chica nueva, pero también supo que ella ganaba el doble que él y que esa fue la gota que derramó el vaso.

“Me enteré que la chica que iba a ayudar gana el doble que yo (...) Mi jefa me dijo ayúdala, pero cuando me enteré lo del otro chico reality dije: “ah no” fui e hice un escándalo, un escándalo entre comillas, porque fui muy educado, pero dije así no funciona”, expresó.

