El conductor de televisión, Jesús Alzamora bromeó sobre la posibilidad de regresar a su excasa televisora, Latina, donde condujo el reality ‘Yo soy’ y otros programas hasta que lo despidieron en octubre del 2019.

Así lo señaló en el juego ‘verdadero o falso’ de Instagram, donde dejó en claro que amó trabajar allí y que hizo grandes amigos.

“Es más probable que me llame Gareca a la selección (risas). Depende el programa, la gente. La producción. Amé trabajar ahí. Conocí gente muy valiosa”, escribió Jesús Alzamora, luego de que le preguntaran si regresaría a Latina.

También aclaró que nunca se peleó con el productor de televisión, Ricardo Morán ni con ninguno de los miembros de ‘Yo soy’, tras su salida del programa. Sin embargo, insistió en que la forma como lo despidieron no fue la mejor.

“Con nadie (me peleé), los amo a todos. La jefa no tenía fichas y tenía que sacar a uno. Me invitaron a salir a mí. Las formas…eh, pero bueno, esto es tele amigos”, expresó el conductor y sobre su relación con su colega Cristian Rivero precisó: “Chiquitín y yo nos vacilábamos muchísimo lacreándonos. Hoy lo hacemos, pero sin televisión y sin micrófono”.

Entre conducir un programa con Cristian Rivero o Adolfo Aguilar señaló: “Quiero mucho a los dos. Conduciría un carro, una mota, un triciclo con ellos. Aunque más paja sería un programa de tele. Son la prueba que en la tele sí se puede hacer grandes amigos”.

Jesús Alzamora enamorado

El también mago confesó sentir que se ha sacado la lotería al casarse con María Paz González-Vigil. “(Me saqué) La Tinka, la Loto, la Millonaria, el Cachito, y el Bingo”.

Además, confesó que no creía que su esposa le iba a tomar atención debido a que nunca se consideró “el guapo del barrio”. Sin embargo, tuvo confianza en sí mismo.

“Yo nunca fui el guapo del barrio o el pepón. Y claramente Paz sí. Pero siempre fui para adelante, la actitud no se negocia. Hombre cobarde no conquista mujer bonita amiguitos, lo peor es que te digan que no y ya lo tienes de saque”, aconsejó.