MUY AFLIGIDO. Jesús Barco publicó unos mensajes en su cuenta de Instagram que alertaron a sus seguidores sobre el delicado estado de salud de su madre. El futbolista no entró en detalles, sin embargo, sus publicaciones permiten saber que se encuentra muy afectado.

Jesús Barco compartió fotos donde aparece su mamá. “No, no te voy a decir que dejes de estar triste, porque no funciona así. Pero sí te recordaré que las cosas van a mejorar. No hay días buenos o malos, solo unos que enseñan más que otros. Y hay que seguir, en cualquier caso, confía en eso”, escribió el futbolista.

En otra de sus publicaciones continúa pidiéndole a su madre que resista. “Sé fuerte, mami, aguanta un poco más por favor. Tú puedes, te estamos esperando”, fue el mensaje que dejó el futbolista en Instagram.

En diciembre del año pasado, Melissa Klug y Jesús Barco viajaron a República Dominicana para recibir el Año Nuevo. La empresaria no se ha pronunciado por los mensajes del futbolista, sin embargo, se sabe que tiene una buena relación con su su familia. “Conozco a su madre, hemos compartido varios eventos familiares y todo bien con ella y su familia”, dijo la empresaria en octubre del 2020.

Jesús Barco preocupado por salud de su mamá

