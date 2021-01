EL PODER DE LAS REDES SOCIALES. Pierina Davelouis contó en el grupo de Facebook de La Rica Queja que el actor Jesús Neyra le debía 664 dólares desde febrero del 2020. Lo más indignante del caso es que cuando ella volvió a reclamarle, él la bloqueó de todas sus redes sociales.

La joven no quería hacer pública la denuncia, sin embargo, se vio obligada ante la ausencia de respuesta de parte del actor. Pierina se sintió bastante mortificada porque fue amiga del actor por cerca de 15 años.

“En febrero del año pasado le compré un pasaje a Colombia a Jesus Neyra porque nos íbamos a ir de viaje con un grupo de amigos, pasaje que pague con mi tarjeta de crédito, pasaje que el se comprometió a pagarme al día siguiente de realizada la compra.... pasaron los días y Jesús no me pagaba”, menciona la joven.

Neyra no mostró ningún tipo de interés en cancelar la deuda, al punto que le dijo a un amigo en común con la joven que no iban a creer en su denuncia. “Desde el año pasado Jesús solo me ha estado paseando y muchas veces dejándome en visto. Hace dos días lo llame para pedirme que me pague y esta persona decidió eliminarme y bloquearme de sus redes sociales. Hasta el momento no se hace responsable de la deuda de $664. Pero lo más triste es saber que le ha dicho a un amigo en común: “vamos a ver a quien le creen””, continúa Pierina en la denuncia.

Tras la bochornosa exposición, los seguidores de Jesús Neyra empezaron a comentar sus publicaciones en Instagram exigiéndole que se hago cargo de la deuda. Finalmente por presión, el actor decidió pagarle a Pierina, quien se mostró muy agradecida con quienes compartieron la denuncia.