Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Sus dedos juguetean con los bordes del vaso de un café bien cargado. Cruza las piernas, estira su cuerpo hacia atrás y sonríe de buena gana. Te brinda la mano en señal de saludo. No es descuido en tiempos de coronavirus, sino que le gana la cordialidad. Así es el actor Jesús Neyra , con un pasado de futbolista y últimamente con cámaras que lo siguen más de la cuenta.

¿Eres el sucesor de Roberto Martínez?

Ja, ja, ja, voy a pensarlo mucho para responder.

Ambos son especialistas en chicas bellas…

Tengo amigos que son setenta veces más ‘balas’ que yo.

‘Robert’ dice que la diferencia es que salió con famosas…

Lo mismo te digo yo.

¿Si te digo Jazmín Pinedo?

Mi ‘pataza’.

¿Gisela Ponce de León es tu chica?

No, tampoco deseo hablar de mi vida privada.

Sería mejor hablar y aclarar todo…

No soy así.

¿Por qué?

Mi tranquilidad no tiene precio.

¿Ves tus ‘ampays’?

No, me causa demasiada ansiedad.

¿Has sido infiel?

Solo de pensamiento.

Cuidado que te desmientan…

Que lo hagan, no hay problema.

¿Llevas flores a la chica que te gusta?

Alguna vez lo hice, ahora hay delivery.

¿Mensajito por WhatsApp?

Soy más de encarar.

Por ser actor, alguna puede pensar que estás actuando.

Muchas ‘ex’ han creído que por mi profesión tengo facilidad para mentir.

Conoces a una chica, ¿te presentas como actor?

Solo cuando me preguntan a qué me dedico.

¿Te comentan algo?

Me agregan: ‘¿Y qué más has estudiado?’

A las mujeres les encantan bailarines…

Sí bailo, pero acabo de ver un documental donde dice que no hay relación directa entre ser buen bailarín y gran amante.

¿Una salsa que te mueve?

‘Ven, devórame otra vez’.

¿El buen humor sirve para ser gran conquistador?

Más que para ser un ‘gilero’, te ayuda en la vida.

¿Te han ‘choteado’?

Varias veces.

¿Por qué en Perú pocos ven al arte con seriedad?

Hasta que no haya una reforma educativa y el arte no esté en la currícula, no le van a dar la importancia debida.

¿Ejemplo de tu peruanidad?

Hace dos años estudiaba en España y les decía a los españoles que son lo que son gracias al oro que nos robaron.

¿Cómo reaccionaron?

Muchas veces me pidieron disculpas.

¿Fuiste a las marchas de hace unas semanas?

Sí. Llegué hasta la avenida Abancay con Nicolás de Piérola.

¿Lo qué más rescatas?

Vi barristas de Alianza, Universitario y Cristal guerreando juntos. Más peruanidad que ello, imposible.

Fuiste juvenil de Alianza Lima…

Era ‘6’ o central.

¿Machetero?

De todas maneras.

¿Con quién te has ‘mechado’?

Era juvenil, recién ascendido a Primera, y debía marcar a Flavio Maestri.

¿Te metió codazos?

Yo soportaba y seguía entrando con fuerza.

Me quedé pensando en tu salsa favorita. Si la chica acepta bailar, ¿es una buena señal?

Estás avanzando bien.

¿Luego qué sigue?

Pedir teléfono, ja, ja, ja.

Estás para dar el ‘Manual del gileo’.

No, imposible.

¿Consejo para conquistar a una musa?

Ser tú mismo, sin caretas.

Muchas gracias por tus confesiones…

A ustedes, ha estado divertido y soltaste todas las interrogantes.

Un gran abrazo con mascarilla puesta.

Saludo a los lectores y a cuidarse mucho.

Con una sonrisa y su verdad como escudo se fue tranquilo, sin reclamos ni exigencias. Como diría el matemático Rick Godwin: “La sinceridad no es decir todo lo que piensas, sino sentir todo lo que dices”.