Blanco de críticas. El actor Jesús Neyra compartió una imagen su cuenta de Twitter donde cuestiona largas colas para comprar televisores.

“Entonces, te quejas con el estado que no puedes trabajar y que la cuarentena... Te dan tu bono para que sobrelleves la pandemia y.... Corte a”, escribió Jesús Neyra en su cuenta de Twitter. Los usuarios en redes sociales cuestionaron la indolencia del actor por realizar esta publicación y burlarse de la gente que fue beneficiada con el bono.

Además, los usuarios se burlaron del actor por creer que un televisor cuesta 380 soles. “Jesús ¿me puedes pasar el dato de dónde están rematando tv’s de 55 pulgadas a 380 soles?", “No hay UNA SOLA evidencia en la foto de que la gente que está comprando TV es beneficiaria del bono del Gobierno. Terrible prejuicio”, “Pensaba que tenía cerebro este borrego. Solo repite lo que ha leído por ahí. Quiero mi TV de 380 soles”, son algunos de los comentarios en redes sociales contra Jesús Neyra y su publicación.

El actor se mostró afectado por estas críticas, pero continuó defendiendo su postura. “Entonces: "Si el estado se está poniendo la mano en el bolsillo, por qué tu amigo sales a comprar cervezas o televisores para ver tu serie favorita. Deberían multar a estas personas... o decirles que la cuarentena durará hasta Octubre ¿Que les parece?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al respecto, los usuarios trataron de hacerle entender que el problema con la compra de las cervezas no tenía nada que ver con la de los televisores y que el actor desconoce si fue con plata del Bono o de las AFP´S. “Sin ganas de que me bloquees :v ¿Tú no crees que el problema no se reduce a que la gente compre sino que tiene que ver con que las empresas distribuyan? ¿Por qué la multa no cae sobre ellas? Es bien principista que pienses que compran porque son brutos. Hasta usan mascarillas”, le responden.

Jesús Neyra finalmente cuestionó las críticas que había recibido y las tildó de haters. “Uff me habían contado que Twitter era Hater pero recién me doy cuenta... Si tienen problemas digestivos o de irrigación se debe a la cuarentena... no tiremos nuestras frustraciones... Utilicen su dinero como quieran..total: El otro no es importante en esta ecuación... #COVIDー19”, escribe el actor.

