Bastante afectado. Jhon Kelvin publicó videos de cómo fueron sus días en Italia antes de abordar vuelvo de emergencia que lo condujo a Japón.

El cantante de cumbia realizó varias grabaciones de sus horas en Italia, ciudad que fue puesta en cuarentena tras la declaración del coronavirus como pandemia. En los videos, Jhon Kelvin cuenta que no había ni un solo lugar donde pudiera hacer las compras o alimentarse. “Acá son las 8 de la noche, el estacionamiento vacío, las calles vacías, poco movimiento, estoy buscando algo que comer, llevo caminando cerca de una hora y media más o menos y no encuentro nada abierto”, menciona.

En las grabaciones que publicó Jhon Kelvin en su cuenta de Instagram se observan las calles vacías y las dificultades que afrontó para encontrar alimentos. “Ya no sé por donde más caminar, preguntar, he estado buscando. He caminado no sé cuántas cuadras”, menciona el cantante sobre la travesía a la que tuvo que someterse para poder alimentarse en Italia.

“Hay poco tránsito, no hay vehículos, todo está cerrado, no encuentras absolutamente nada para poder comer y la policía te puede intervenir en cualquier momento, te pide tus documentos y te puede indicar que vayas a casa”, cuenta con preocupación el cantante en sus historias de Instagram.

El cantante luce bastante cansado y decepcionado en sus historias de Instagram pues le dieron la dirección de un lugar que podría estar abierto, sin embargo cuando llegó al local se dio con la sorpresa de que estaba cerrado. “Debería estar abierto, acá tienen un comunicado que dice epidemia me imagino”, Jhon Kelvin explicó que tras horas de caminar logró encontrar el supermercado de Fidenza, una ciudad italia, abierta. Los que visitan el establecimiento tienen que guardar la distancia de un metro.

Como se recuerda, desde el 9 de marzo Italia está en cuarentena. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, en una conferencia de prensa indicó que se tomó esta medida para “contener la propagación del coronavirus (COVID-19)”. Asimismo, el gobierno del país europeo emitió un decreto el lunes por la noche que determina que todos los eventos deportivos “de cualquier nivel y disciplina” quedan cancelados. El país europeo es el más afectado por el coronavirus en Europa, y el segundo en el mundo, con más de 9.000 casos, incluidos 463 muertos.

Jhon Kelvin y su infierno en Italia por pandemia





