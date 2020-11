Tras el entierro de Miguel Campos, más conocido como ‘La Bibi’, su hermano ‘Jhonny Carpincho’ agradeció las muestras de afecto de parte de sus seguidores en redes sociales y a las personas que lo acompañaron en el cementerio de Pachacamac.

En declaraciones al programa ‘Amor y fuego’, Jhonny Carpincho pidió que a su hermano lo recuerden como el cómico y artista que hizo reír a miles de personas con sus ocurrencias.

“Agradezco a toda la gente . Mi hermano se siente contento por el cariño grande, lo han venido a acompañar. Agradezco a la gente que se unió en esta lucha, pero lamentablemente nos gano la batalla este virus. No lo olviden, que siempre lo recuerden como el artista que es, como aquel comediante que hizo divertir a mucha gente. Eso, él se lo llevó y que la gente lo recuerde así", dijo Jhonny Carpincho.

Sus restos ya descansan en el Cementerio ‘Parques del Paraíso’ de Pachacamac, en donde se realizó el sepelio en medio de estrictas medidas de seguridad por la pandemia.

‘Jhonny Carpincho’ tras entierro de ‘La Bibi’: TROME (Video: Willax)

A mediodía de este lunes, sus amigos, familiares y vecinos acompañaron su ataúd desde su casa en San Juan de Lurigancho hasta el cementerio donde será enterrado, ubicado en Lurín. Imágenes de En Exclusiva muestran una gran cantidad de personas desconsoladas despidiéndose de él en la calle.

Asimismo la hija de Lady, una de las hermanas de La Bibi que lo acompañó durante su enfermedad, se mostró desconsolada al ver el féretro de su tío. “Papá ¿por qué? Tú me prometiste que no me ibas a dejar, tú me prometiste que ibas a estar para mí”, dijo entre gritos desesperados.