El cómico Jhonny Carpincho señaló que está muy entusiasmado con su reaparición en la pantalla chica a través del programa ‘El jirón del humor’, que se estrena en abril por Latina, y siente que su hermano, ‘La Bibi’ (Miguel Campos), le inyectará la chispa para hacer reír al público con esta propuesta ‘más pulida’.

Jhonny , qué bueno regresar a la pantalla chica a través de ‘El jirón del humor’ que se estrena en abril

Sí, estoy agradecido con Dios, con mi hermano (La Bibi Wantán- Miguel Ángel Campos) que en el cielo está, a mi familia, a Latina por la oportunidad, nuevamente, de contar con este servidor en una casa conocida. Estamos con todas las ganas de hacer un buen trabajo y compartir esta puesta en escena con grandes comediantes y los cómicos de la calle, la nueva generación.

Claro, porque en Latina debutaron.

Así es, ahí nos dieron la oportunidad de estar por primera vez en una pantalla de televisión y hoy nos dan otra oportunidad para demostrar nuestro talento y , porque muchas veces la gente nos cataloga de groseros por el hecho de venir de la calle, que el público se dé cuenta que es diferente, tanto que va a decir qué bueno está, es un trabajo pulido para eso contamos con gente profesioal del canal.

Sé que la dirección artística es de Rodolfo Carrión, ‘Felpudini’...

Sí, este programa es más formal, porque tenemos a una eminencia de la comicidad como es el señor Rodolfo Carrión y un gran imitador y comediante como Michelle Ovalle, hay un buen complemento.

‘La Bibi’ desde el cielo debe estar muy contento

Sí, uno de los sueños de mi hermano era volver a la Tv y presentarnos en Europa, pero se nos fue por la pandemia, sin embargo sé que él me guia y da fuerzas para seguir, sé que está feliz, siento que está a mi lado. Sé que me va a dar fuerzas para seguir adelante y me va inyectar esa chispa de gracia que tenía para hacer reír.

Jhonny Carpincho es uno de los cómicos que forma parte del elenco del programa 'El jirón del humor' que sale en abril por Latina ( Foto: Trome)

Ustedes eran una dupla muy querida, ¿en ‘El jirón del humor’, se revivirá este sketch?

No lo sé, estamos a la espectativa de lo que va a pasar, pero sería bonito revivir esa novela de La Bibi Wantán y El Johnny, porque en mi corazón y el de mucha gente mi hermano sigue presente, ojalá pueda darse en el programa un episodio de su novela de amor.

¿Podría ser la despedida de La Bibi y El Jhonny?

Me gustaría, sería un lindo homenaje para él, La ‘Bibi Wantán’.

¿Ha pasado un año de su partida?

No, el tiempo corre rápido, han pasado tres años de su fallecimiento, pero aún se siente el vacío y siempre será así. Con él estuve en Latina (la primera temporada de los cómicos ambulantes) y entrar al canal me trae muchos recuerdos, a veces eso me pone nostálgico, pero somos comediantes y hay que hace reír al público.