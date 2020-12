Jhonny Carpincho recuerda a ‘La Bibi’ con melancolía en estas fiestas: “Aún no asimilo su pérdida”

En la última edición de ‘El reventonazo’, Luis Campos Aliaga, el popular ‘Jhonny Carpincho’, recordó a su hermano Miguel Ángel Campos, mejor conocido como ‘La Bibi Wantán’, quien falleció hace unos meses víctima de las secuelas que le dejó el coronavirus.

En estas fiestas de finde año, ‘Jhonny Carpincho’ no pudo evitar sentirse conmovido por el recuerdo de su hermano ‘La Bibi’. El cómico le dedicó unas emotivas palabras en esta fecha tan especial que a muchos emocionó.

“Como verás, si muevo un pie me recuerdo a él. Siento que está a mi lado, dándome fuerzas. Aun no puedo asimilar su pérdida. Soy valiente. Como él me dijo, hay que seguir adelante. Tengo dos corazones y vive por siempre y para siempre”, dijo ‘Jhonny Carpincho’, muy conmovido.

TROME | Johnny recuerda a La Bibi con melancolía en estas fiestas de fin de año

Hace unas semanas, ‘Jhonny Carpincho’ participó en el homenaje que le hicieron a su hermano ‘La Bibi Wantán’ en El Reventonazo de la Chola Chabuca.

Jhonny Carpincho indicó que le hizo promesa a su familia de siempre estar con ellos y proteger el legado de Miguel Ángel Campos.