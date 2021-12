El cantante Jim Maelo contó que ahora que las actividades artísticas han empezado a reactivarse él le está dando con fuerza a la música porque ‘no me quedo de brazos cruzados’ y le gustaría, en algún momento, volver a la televisión.

“Yo sigo chambeando con fuerza, ahora hago salsa, cumbia hasta huaynitos, de todo para tener más contratos. Mi esencia es la salsa, pero la música en general es linda”, dijo Jim Maelo.

Ha sido un año duro para ti, pero has salido adelante.

Sí, como todo un emprendedor. En realidad, ha sido difícil para todos, pero yo no me quedo de brazos cruzados. La cosa está difícil, pero me gusta ir contra la marea.

Estás enfocado en la música.

Gracias a Dios, hago lo que me gusta. Además, cada vez me siento más maduro artísticamente hablando. Ser artista en este país es duro, sacrificado, pero me gusta lo que hago.

Además, ya se confirmó que no habrá fiestas ni reuniones por las fiestas de fin de año.

Por ahí tengo algunas ofertas de trabajo, pero el gobierno no dará permiso para ningún evento, ni siquiera en tu propia casa. Hay que tener paciencia por el tema de la pandemia. Mis shows son súper profesionales y cualquier contrato pueden comunicarse conmigo al 901987784.

Hablando de otro tema. ¿Te gustaría volver a la televisión?

Hasta ahora me preguntan cuándo vuelvo a la televisión, pero ahorita es algo que no me quita el sueño. En algún momento volveré y sí lo extraño mucho.

La gente recuerda tu paso por la comicidad de la mano de Carlos Álvarez.

Carlos es mi mentor, me dio la oportunidad de mostrarme en la comicidad.

¿Y cómo te va en el amor?

Yo estoy suelto en plaza, ja, ja ja.

Entonces, estás soltero...

Totalmente enfocado en sacar adelante a mis 4 hijos.

SE RECURSEA COMO HÉCTOR LAVOE

Debido a la pandemia y a la prohibición de los shows presenciales, para evitar la propagación del coronavirus, Jim Maelo tuvo que reinventarse y se recuse catando en las calles imitando a ‘Héctor Lavoe’.

“Yo voy con mi equipito, mis pistas, caracterizado como Héctor Lavoe y salgo a cantar a las calles. Gracias a Dios a la gente le gusta el personaje, saben que soy bien barrio, y el barrunto me respalda”, afirmó.

Asimismo, pidió a la gente que apoye a los artistas que trabajan en la calle, ya que muchos se han visto obligados a hacerlo porque tienen que mantener a su familia.

TE PUEDE INTERESAR :