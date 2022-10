Jim Maelo lanza canción contra las drogas

El salsero Jim Maelo contó que acaba de formar su propia orquesta y lanzó su versión del tema ‘Otra oportunidad’, con un mensaje reflexivo sobre las drogas. Además, cuenta que extraña la televisión pues por muchos años trabajo en el elenco de Carlos Álvarez y que ha cantando hasta en velorios.

“Hace poco me he lanzado como solista, ya tengo mi orquesta y estoy dándole con fuerza a la música, que es mi pasión. Acabo de grabar el tema ‘Otra oportunidad’, que es una canción para que la gente reflexione y se aleje del mundo de las drogas y que está teniendo mucha aceptación en todo el Callao”, comentó Jim Maelo, quien por muchos años participó en el elenco cómico de Carlos Álvarez.

¿Por qué grabar un tema de reflexión sobre las drogas?

Porque es un problema de nuestra sociedad, que vemos todos los días en las calles y hay que aportar para cambiar. He tenido familiares y amigos que han estado en ese problema y les ha costado mucho recuperarse, y las familias son las que más sufren. Así que espero que la gente lo escuché y sirva para que reflexionen.

¿Has tenido problemas con las drogas?

Gracias a Dios no, a pesar de que en el ambiente artístico siempre hay muchas tentaciones, siempre me he mantenido fuera de eso. No puedo negar que de chibolo he probado algunas, pero ahí quedó.

Hoy en día estás dedicado solo a la música...

Así es, como te dije, ahora como solista. Durante la pandemia lo hacía junto a mi parlante, imitando al grande ‘Héctor Lavoe’ y pude sacar adelante a mi familia. He tomado la vida con madurez, trabajando para mi familia. Y bueno, ahora me contratan para matrimonios, celebraciones y hasta en velorios.

¿Velorios?

Sí, casualmente hace dos días estuve en uno, interpretando algunos temas como ‘Todo tiene su final’, ‘La cuna blanca’ de Raphy Leavitt y también ‘Otra oportunidad’.

¿Extrañas la televisión?

Claro, he pasado muchos años trabajando al lado de Carlos Álvarez y se extraña hacer comedia. En esos años aprendí mucho de él, de Melcochita y de Lelo Costa, quienes me orientaban mucho. Aunque claro, espero volver pronto.

¿Cómo surgió tu pasión por la salsa?

Yo empecé como bailarín y animaba en ‘Perú salsa all stars’, pero siempre tenía el bichito de cantar. Ahí conocí a Antonio Cartagena y decidí ir aprendiendo, y se van cumpliendo los sueños.

