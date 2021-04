El cantante Jim Maelo está feliz porque pudo recuperar su moto, la cual le robaron a mediados de marzo en el distrito de Los Olivos, mientras se encontraba trabajando.

“Estoy feliz. Ayer (miércoles) fue mi cumpleaños y mi mejor regalo fue recuperar mi moto, que me habían robado”, dijo Maelo.

¿Atraparon al ladrón?

No, pero la policía ya sabe quién es, también es un estafador. La gente de la Dirove (Dirección de Investigación de Robo de Vehículos) del Callao recuperó mi moto y me la devolvió. Cuando se enteraron de mi caso, estuvieron investigando y la encontraron.

Fue tu mejor regalo...

De lejos. Me devolvieron la sonrisa.

Me imagino que ya estás más tranquilo.

Sí, porque mi moto es mi herramienta de trabajo, me permite desplazarme para hacer mis shows.

SE RECURSEA COMO HÉCTOR LAVOE

Debido a la pandemia y a la prohibición de los shows presenciales, para evitar la propagación del coronavirus, Jim Maelo tuvo que reinventarse y se recuse catando en las calles imitando a ‘Héctor Lavoe’.

Jim Maelo se recursea cantando en las calles como 'Héctor Lavoe'

“Yo voy con mi equipito, mis pistas, caracterizado como Héctor Lavoe y salgo a cantar a las calles. Gracias a Dios a la gente le gusta el personaje, saben que soy bien barrio, y el barrunto me respalda”, afirmó.

Asimismo, pidió a la gente que apoye a los artistas que trabajan en la calle, ya que muchos se han visto obligados a hacerlo porque tienen que mantener a su familia.

“Espero que la gente apoye a todos los artistas que se recursean de esta manera y que entiendan que ellos no han tenido ningún tipo de beneficio, que tienen familia que mantener. He visto que, a veces, le mandan a la policía. No estamos haciendo nada malo, solo entreteniendo a la gente”, finalizó.