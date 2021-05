Jimmy Chinchay ya se encuentra fuera de peligro tras contagiarse de Covid-19. El periodista reapareció en la televisión este viernes para contar cómo fue la travesía que vivió tras presentar síntomas graves del peligroso coronavirus.

En entrevista en vivo para ‘En Boca de Todos’, el reportero de Canal N contó que se encuentra estable, recuperando la voz, y hoy empezó su tratamiento de rehabilitación. “El Covid, estar en UCI, te desgasta mucho, así que estoy en ese proceso”, indicó.

“Es una nueva oportunidad, una nueva vida porque lo que ha pasado mi hermano ha sido terrible”, dijo Jimmy Chinchay. Asimismo, indicó que estuvo 15 días en UCI dormido y cuatro días más en la Unidad de Cuidados Intensivos para luego pasar a piso.

“Doña Carola (su mamá) está feliz, no quiere salir en pantallas, me dice ‘el periodista eres tú, no yo’, pero está feliz y yo estoy más feliz con ella. Dios me ha dado la oportunidad de poder pasar un domingo más con ella”, agregó en referencia al Día de la Madre.