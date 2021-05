Tras ser dado de alta, el periodista Jimmy Chinchay dio unas breves declaraciones con las que agradeció a las personas por el apoyo y las oraciones que hicieron por su salud, mientras permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) batallando contra el coronavirus.

En declaraciones a su casa televisiva, América TV, Jimmy Chinchay se mostró muy reconfortado y pidió a las personas que no bajen la guardia ante la pandemia.

“Agradezco a todas las oraciones de la gente, no merecía nada, solo soy periodista (...) No bajemos la guardia, un pequeño descuido puede ser que terminemos en una cama UCI, pero si pasa esto, no tengamos miedo a la cama UCI”, dijo el periodista.

Personal del centro médico donde estaba internado despidió al periodista en medio de aplausos, celebrando que pudo vencer al coronavirus.

Sus compañeros de América TV recibieron a Jimmy Chinchay a su salida del centro de salud con globos, mostrando así que se sienten muy contentos con su recuperación.

Verónica Linares saludó recuperación de Jimmy Chinchay

Verónica Linares le dedica emotivo mensaje a Jimmy Chinchay

¡EMOCIONADA! Verónica Linares no pudo ocultar su alegría al ver a su compañero y colega Jimmy Chinchay saliendo del hospital tras haber luchado durante varias semanas contra el coronavirus y superar la enfermedad. La periodista le dedicó un emotivo mensaje al verlo en pantalla.

“Muy buenas noches, para Canal N y América Televisión son muy buenas debido a lo que ustedes han podido ver que nuestro compañero Jimmy Chinchay ha sido dado de alta. Estábamos todos sumamente preocupados porque hemos seguido paso a paso del desarrollo de esta enfermedad maldita que lo golpeó y muy duro”, expresó al inicio.