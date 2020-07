El cantante Jimmy Santi reveló que se contagió de coronavirus, pero pudo recuperarse gracias a la recomendación de un médico porque cuando llamó a la línea 113 no le hicieron caso y nunca recibió apoyo.

En entrevista con Radio Capital, el intérprete peruano indicó que había estado tomando algunos remedios naturales para contrarrestar el COVID-19, sin embargo, los síntomas comenzaron hace una semanas cuando regresó de hacer sus compras de un supermercado.

“Cuando empezó el maldecido coronavirus, yo comencé a hacer lo que me acordé de mi abuelo y mi mamá. (Empecé a) hacer gárgaras de mañana, de noche, a comer ajos, cebollas, y me lo pasaba porque el coronavirus es como un animalito envuelto en grasa (...). Un biólogo también me dijo sí, muy bueno, porque al hacer la gárgara caliente y pasártela, lo calateas al virus”, dijo Jimmy Santi.

Según el cantante tras sentir un “tremendo dolor de cabeza” y el cuerpo pesado tomó un panadol, pero los malestares no le pasaban.

“Tenía una señora venezolana que me ayudaba, no podía ni caminar. Al otro día, ella me llevó a la cama mi jugo de naranja con papaya y cuando lo pruebo no tenía sabor. Ahí me espanté. Comencé a oler cosas y nada, ni perfumes olía”, agregó.

El intérprete de ‘Chin Chin’ contó que llamó a la línea 113 para recibir algún tipo de ayuda, pero no recibió respuesta. Sin embargo, gracias al médico que le recomendó un amigo pudo mejorarse en los siguiente 15 días.

“No me hicieron caso, les dije mi edad y todo. Nunca vinieron a hisoparme. Pero (un amigo) me recomendó un amigo suyo que es médico y hablé con el doctor. Me preguntó ‘cuáles son tus síntomas’. (Le dije) dolor de cabeza, descomposición del cuerpo y me dijo ‘bueno, eso me suena al virus’. Le conté lo que he contado aquí, que había estado haciendo el preventivo del ajo y la cebolla, y entonces me dijo: parece (que el virus) quedó ahí molestando”, dijo Jimmy Santi.

El cantante sostuvo que las pastillas que compró para recuperarse estaban “carísimas” y consideró que las farmacias abusan de los clientes.

“A mí me molesta ver que el presidente no tenga eso que pone la gallina, para ir y decomisar esos que venden el balón (de oxígeno) a tres mil soles. Por favor, traficantes de la muerte”, mencionó.

Finalmente, Jimmy Santi dijo que ha vuelto a vivir “gracias a Dios” porque es la “segunda vez que se me concede la chance de vivir porque en el 2002 yo tuve cáncer al hígado. Ahora, me salvé del coronavirus”.