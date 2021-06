Jimmy Santi contó que luego de grabar un video clip a ritmo de ‘Chin Chin’, para invocar a los abuelitos a que este domingo 6 de junio vayan a votar, recibió amenazas de muerte e insultos a través de sus redes sociales y por teléfono de gente que le decía ‘vendido’.

”Nadie me pagó para hacer ese video, lo hice de corazón porque quiero vivir en democracia y amo a mi Perú, pero hay gente que no entiende y llama a amenazarme, insultan en las redes sociales, dicen que soy un vendido, que cuide mi espalda porque no sé de dónde va a venir la bala y quiero subrayar que no estoy apoyando a Keiko. Mira, si nuestro nobel Mario Vargas Llosa, quien fue el contrincante más duro que tuvo el Fujimorismo está con el partido, por qué no hacer lo mismo por mi país, es más cuando Kenji vino a mi casa y grabamos el ‘Tik Tok’ le dije: tu hermana no me caía, pero ahora la veo cambiada, más humana y bueno hay que ir con todo para que el terrorismo no vuelva a enlutar nuestras calles”, dijo el nuevaolero.

TROME | Jimmy Santi invocó a los adultos mayores a ir a votar (Redes sociales)

En redes sociales te recuerdan que hablaste de la mamá de Keiko en ‘El valor de la verdad’.

Es verdad, pero a esa gente que no entiende les digo que dejen el odio atrás, aquí está en juego nuestra libertad. Estoy muy contento con lo que hice y ese video lo realicé con mi plata, nadie me dio un sol.

Este video tiene menos de 24 horas colgado y ya es viral....

Estoy muy agradecido, pues cuando pensaba que ya estaba en el ocaso de mi carrera, hago esto y todo el mundo me llama. Se han comunicado conmigo hasta de Rusia festejando el video donde me dirijo a los abuelitos. El video lo hicimos ayer y es todo un boom.

¿Por qué dices que estabas en el ocaso de tu carrera?

Porque en el 2018 hice mi última presentación en un casino y canté el tema ’My way’ con un sentimiento que sentí era mi despedida, luego ya no tuve más presentaciones, me robaron, vino la pandemia y aquí estoy contento con todos los mensajes lindos que he recibido.

Alguna anécdota durante la grabación del video

Participó una abuelita de 91 años, tan tierna ella, muy linda. Además, fue lindo estar con ellos y antes de grabar hacer un calentamiento con ejercicios, para luego bailar. Nos hemos divertido muchísimo apoyando la democracia.

El domingo irás a primera hora a votar

Iré esta vez a las 2 de la tarde que es el horario que me toca, porque la vez pasada fui a las 7 de la mañana y tuve que volver a las 9, pues no había mesas instaladas.

CIERRE DE CAMPAÑA

En sus redes sociales, Kenji Fujimori dijo que son la generación ‘Chin Chin’...

Sí, muy simpático. Me dijo: Jimmy , tú eres la generación ‘bicentenario’ y nosotros la ‘Chin Chin’. Llegó a mi casa para agradecerme por el video e invitarme al cierre de campaña de su hermana en Villa El Salvador y ahí estaré para cantar mi tema: “Chin chin voy a votar, por tu libertad. Los abuelitos vamos a votar y a nuestros nietos vamos a salvar. Por nuestros hijos o yeeah”.