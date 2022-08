Genera admiración, criticas, pero jamás pasará desapercibido. Uno de los grandes exponentes de nuestra ‘Nueva ola’, protagonista constante de la farándula peruana, está de regreso. Jimmy Santi vuelva para ofrecernos un concierto, junto a los románticos de siempre y hace un repaso de su vida y también de las pasiones que provocó en las mujeres. Hoy no está en sus cuarteles de invierno, solo tiene una manera especial de relacionarse con el sexo opuesto.

Jimmy, ¿Quién eres?

Un murciélago chupa energía.

¿Es decir?

Un vampiro de juventud.

¿Siempre quisiste ser cantante?

Pensaba ser médico, aviador, policía y la última opción era ser lo que hoy soy.

¿Y por qué cambió todo?

En mi colegio cantaba el ‘Ave María’ de Schubert.

¿Y qué siguió?

Cantaba en el colegio Salesianos y empecé a ganar dinero.

¿Quién empezó a contratarte?

Me llamaban de matrimonios y me daban 50 soles.

¿No te hubiera gustado ser futbolista?

Jugaba de centro delantero.

¿Hincha de...?

Alianza Lima.

¿Tu ídolo?

La ‘Foquita’, porque apellida como yo.

¿En serio?

Claro, de parte de madre.

¿De pronto son familia?

Te explico, mis primeros familiares que llegaron acá al Perú apellidaban como Jefferson. Tiempo después, llegaron los esclavos de África que se instalaron en la hacienda y asumieron el mismo apellido.

¿Has sido mujeriego?

Toda la vida.

¿Has tenido más mujeres que Julio Iglesia?

Cuando acaba mi show, las mujeres me esperaban, llegaban hasta el hotel.

¿Eras un furor?

Algunas veces pasaba algo increíble.

¿Cómo qué?

Un día ingresé a mi habitación y debajo de mi cama, estaba una mujer.

¿Hasta ahí llegó?

Le había pagado al de seguridad.

¿Y pasó lo que tenía que pasar?

Ellas abusaban de mí, ja, ja.

Este 26 de agosto se presenta en 'Los Reyes de la Nueva Ola' (Foto: Allengino Quintana)

¿Te gustaría una serie sobre tu vida?

Acá le damos poca bola a nuestras ‘estrellas’.

Casi nunca te vimos en una telenovela nacional

Nunca me invitaron por dos cosas.

¿Cuáles?

Por mi presencia creían que era extranjero y encima decían que era gay.

¿Eso lo viviste solo en Perú?

Un productor argentino me dijo que yo atraía a las mujeres y también a los hombres.

¿Eras consciente de eso?

Era alto, mi talla es de 1,80 m, tengo un buen pompis.

¿En la calle?

Las mujeres me piropean y los hombres, ahora me dicen: ‘Habla compadre’.

¿Y eso por qué?

Ellos ya saben quién soy y que me defiendo bien si se meten conmigo.

¿Sigues teniendo éxito con las chicas?

Ahora todas mis novias son cama afuera.

¿De una edad especial?

Te juro que de todas las generaciones me quieren.

¿Te has visto en memes?

Me causa mucha risa, sobre todo uno donde sale mi rostro y dice: ‘Eres o no eres’

¿Conociste en sus inicios a José José?

Cantaba en un grupo los ‘Pepes’ y allí lo conocí.

¿Cómo surgió la amistad?

Yo vivía en una mansión, donde hacía parrilladas, y lo invité. Cuando llegó se quedó sorprendido.

¿Qué dijo?

Hablaba de lo increíble de la casa y le dije que un día, con su voz, él iba a tener una igual.

¿Juan Gabriel?

Cuidaba carros, le decían ‘Rocío Dúrcal’ y cuando me conoció, me dijo: ‘Señor me encanta su canción ‘Mi pequeña novia, es usted muy guapo’.

¿Te pidió que lo ayudes en la música?

Tenía un casete y me lo dio para que lo escuchara.

¿Qué hiciste?

Lo recibí, se lo di a la disquera donde trabajaba y me dijeron que no servía.

¿Y qué siguió?

Lo contrataron para corista y como siempre insistía con que le graben su tema, el gerente dijo que le hagan su gusto y fue todo un éxito.

¿Cuál terma fue?

No tengo dinero, ni nada que dar….

¿Y cuándo estarás frente a tu público?

El 26 de agosto en el Centro de Convenciones del Teatro Leguía presentamos ‘Los Reyes de la Nueva Ola 3′. Estaré con Homero del Perú, Claudio Fabbri, Raúl Vásquez, Alfredo Correa, Pedro Parvina, Jairo Taffur y Tony Cam. Reserven entradas al 9330 72567 o en eticketperu.com.

Un fuerte abrazo

A ustedes y a los lectores del ‘Trome’.

