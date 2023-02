Joao Castillo no dudó en salir en defensa de Fátima Segovia y su incursión en Onlyfans. Además, el exactor cómico de “JB en ATV” respondió a los rumores que señalan que está enamorado de Fátima Segovia.

“Oye. ¿Por qué la gente dice que estás enamorado de Fátima?”, preguntó Sara a Joao, quien inmediatamente respondió: “No, es una gran amiga”.

Respecto a la nueva faceta de Fátima Segovia en Onlyfans, Joao manifestó que no ve nada de malo debido a que es una fuente de ingreso para la modelo.

“No he tenido el placer de verlo, pero es una fuente de ingreso, ¿no? Se está ganando su dinero, uno gana el dinero de la manera en que mejor le parezca”, expresaba Joao Castillo en el canal de YouTube “A Cachay con Sara”.

¿Por que Joao Castillo no es parte de “JB en ATV”?

Castillo aseguró que su vínculo laboral con “JB en ATV” terminó en junio de 2022. Y respecto a los motivos, solo contó que fueron por razones muy personales.

“Tan seguido, no, ya no estoy. Gracias por ver, Sara. Desde el mes de junio dejé de trabajar ahí. Ahora me estoy dedicando a lo del pisco. Los motivos son personales”, resaltó el querido cómico en la reciente entrevista que brindó a Sara y Cachay.