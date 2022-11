Recuperado de sus dolencias, el cantautor español Joaquín Sabina vuelve a los escenarios con la gira “Contra todo pronóstico” con la que recorrerá Latinoamérica y España y que también incluirá nuestro país. El cantautor confirmó para el sábado 4 de marzo de 2023 su concierto en Lima en el Plaza Arena del Jockey Club.

De esta manera Sabina da por concluido su reciente periodo a puerta cerrada y abre de nuevo la cantina de sus directos, rituales multitudinarios en los que volverá a sacar la magia de su bombín ofreciendo la generosa barra libre de emociones que provocan en vivo sus canciones, himnos universales adheridos a la genética de la cultura popular de varias generaciones.

Cabe recordar que el célebre cantautor ha tenido dificultades de salud en los últimos años lo que lo obligó a alejarse de la música. En 2020 durante uno de sus conciertos el cantante se cayó del escenario y terminó en el foso de seguridad, entre la tarima y el público, este accidente le generó un hematoma intracraneal y tuvo que salir del concierto en silla de ruedas y al llegar al hospital fue operado de urgencia.

“Ni yo mismo sé si esta va a ser muy última gira. Si no es la última será la penúltima, pero no pienso anunciar nada. Pienso disfrutar porque, sobre todo la gira por Latinoamérica, me cura de todas las tonterías”, confesó el propio Sabina sobre este tour, que podría marcar su próximo retiro de los escenarios.

Sabina ya está restablecido de accidente que sufrió hace años.

OBRA MUSICAL

A lo largo de su reconocida trayectoria el cantante español ha lanzado 18 álbumes de estudio, siete en vivo, siete recopilatorios y cinco álbumes tributo a su carrera, que se suman a colaboraciones con artistas como Andrés Calamaro, Fito Paez o Joan Manuel Serrat y le han permitido ir más allá de géneros o las pasiones que despierta una carrera tan larga como la suya, que ya roza el medio siglo.

Los fans del cantautor de 73 años, responsable de auténticos clásicos del cancionero hispanoamericano como “Y nos dieron las diez”, “19 días y 500 noches”, “Siete Crisantemos”, “Que se llama Soledad”, “¿Quién me ha robado el mes de abril?” o “Por el bulevar de los sueños rotos”, podrán reencontrarse con el arte de uno de los artistas latinoamericanos más queridos de las últimas décadas y que tiene una devota audiencia en este continente, la cual fue forjando a través de los años.

La gira ‘Contra todo pronóstico’ recorrerá España y Latinoamérica con presentaciones en Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y posteriormente México. La cita del reencuentro de Joaquín Sabina con sus fanáticos peruanos será el sábado 4 de marzo en el Plaza Arena. Las entradas están a la venta a través de Teleticket.

