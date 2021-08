Joaquina Carruitero, finalista de “la Voz Perú”, se despidió también del programa mexicano “El Retador”, que produce la cadena Televisa y en el que la peruana competía imitando a la cantante Adele. En la última edición transmitida el pasado domingo, la intérprete no pudo superar a su rival que la eliminó con la caracterización de Rocío Dúrcal.

“Soñé con pisar México toda mi vida, y sin pensarlo pasó tan pronto. Ser Adele me ha abierto tantas puertas que siempre le estaré agradecida, me abrió la primera puerta a lo grande y desde entonces no he parado de trabajar y tratar de ser mejor cada día, no solo como imitadora, sino también como yo misma, ya que ella me enseñó a ser única”, dijo la joven de 19 años, al término del programa.

La cantante peruana tomó una decisión que marcará el rumbo de su carrera. “Con esta noche le digo no adiós, pero sí hasta luego a los programas y concursos de tv, porque como saben, quiero seguir aprendiendo,y concentrarme en entender mucho de lo que ya hago por inercia. Deseo seguir preparándome y aprender muchísimo más. No sé cuándo volveré, pero les prometo que seré más grande para así seguir motivando y transmitiendo con la música”.

Joaquina Carruitero como Adele en el programa "El Retador" de Televisa.

“GRACIAS TELEVISA”

“Adele es parte de mi vida, eso está clarísimo, pero quiero que me recuerden siempre por quien soy: Joaquina Carruitero y algún día le diré cara a cara a Adele cuanto la amo . Gracias al Canal de las Estrellas de Televisa por invitarme a participar en ‘El retador’. fue una experiencia alucinante y de ensueño. Hasta entonces y con el corazón en la mano les digo:’Hasta aquí llegó la etapa de Adele, prometo ser una gran Joaquina, solo falta estudiar y prepararme para eso”.

