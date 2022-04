Joel Eusebio Grados, hijo del querido Eusebio ‘Chato’ Grados, dijo que quiere hacerse su propio nombre en el mundo del folclore andino y lleva con orgullo el apellido de su papá. Además, asegura que está preparado para las críticas y las comparaciones con el rey del ‘Pío pío’. Y anuncia que junto a su madre Angélica Gómez, ‘La reina del santiago’, harán un show este 8 de mayo donde recordarán a su padre.

“Yo estaba dentro de la música desde chiquitito, pero empecé a cantar recién nomás. Llevo con orgullo el apellido Grados porque no es de cualquier artista sino de alguien que ha dejado su marca en el Perú”, afirmó Joel.

¿Estás buscando tu propio estilo?

Sí, claro. Hay algunas cositas en que me parezco a mi papá, pero no es porque quiera copiarlo sino que somos la misma sangre y es obvio que habrán cosas en que nos parecemos.

En que se parecen...

En la forma de bailar. Muchos dicen que bailo como mi papá cuando él era joven. Ni siquiera yo he visto bailar a mi papá porque él me tuvo a los 49 años y cuando eres mayorcito no bailas igual a cuando eres joven.

Vas a estar expuesto a las críticas y comparaciones.

Obvio. Muchos dicen: ‘Ese niño no canta como su papá’. Yo les respondo que el ‘Chato’ Grados a los 38 años empezó a ser conocido y como quieren que sea igual que él, si recién hace dos años estoy cantando. Él ha tenido muchos años de aprendizaje para llegar a ser un gran artista. Todo es un proceso, mi meta no es ser mejor que mi papá, sino ser yo cada día mejor, superarme a mí mismo.

Tu padre falleció hace dos años, ¿qué recuerdos tienes de él?

Muchas cosas. Recuerdo que él era bien fanático de Universitario de Deportes, a mí no me gustaba el fútbol pero siempre me llevaba al estadio. Como no me emocionaba cuando metían gol, me decía: “Si gritas te compro un pollo a la brasa” y yo gritaba todos los goles.

¿Quieres seguir con el legado de tu padre?

Sí, siempre interpreto el ‘Pío pío’ de mi papá y también canciones de diferentes artistas como Flor Pucarina, Picaflor de los Andes, Flor Huanca. Pero este 8 de mayo es el aniversario de mi mamá Angélica Gómez, ‘La reina del santiago’, quien fue una de ‘Las chicas mañaneras’ y el evento se realizará en el Complejo Santa Rosa, de Santa Anita. Mi papá ya no está presente, pero sigue vivo en sus canciones y ese día lo recordaremos.