En la reciente edición de “La Voz Kids Perú”, el cantante panameño Joey Montana se emocionó hasta las lágrimas tras escuchar al participante Fabián Neciosup interpretar el tema “Una carta al cielo”

Los entrenadores Christian Yaipén y Joey Montana giraron para pedirle al pequeño que se sume a sus equipos.

“Me llamo Fabián Neciosup, no sé de dónde viene el apellido, pero todos los Neciosup tocan banda en Chimbote”, dijo el niño luego que Eva Ayllón le consultara si su familia era del norte de nuestro país.

El intérprete de “Picky” señaló que era la primera vez que había escuchado el tema y confesó que, pese a que intentó no llorar, no lo consiguió.

“Fabián, yo nunca había escuchado esa canción, y entiendo que ustedes ya deben estar acostumbrados a escucharla con otras voces que, quizá, le metan más sentimiento. Tuve que voltear porque me hiciste llorar, tienes algo en tu voz que me llegó y ahora te veo esa cara de niño, se ve que eres humilde, que vienes de gente que te educa bien. Me siento muy contento de haber volteado”, dijo el entrenador.

Tras ello, Joey le pidió al participante que se sume a su equipo. “Tienes a mi pana Christian y qué bueno de que te quedes en ‘La Voz Kids’. Yo hice el esfuerzo para no llorar y algo podemos ir ajustando a la medida que estés aquí. Si estás en mi equipo tratar de llevar eso a ese nivel. Me siento contento de haber volteado”, agregó.

Por su parte, Christian Yaipén comentó que había girado debido a que el niño interpretó uno de sus temas favoritos y que, además le recordaba a cierta etapa de su infancia.

“Mi querido Fabián, te cuento que esta canción mi profesora Tania Angulo, de Monsefú, cada Día de la Madre me la hacía cantar y la cantaba porque me tocaba parte de la actuación del colegio. Y cuando fue creciendo le empecé a prestar atención a la letra y un día entre en un mar de lágrimas, así como tú (Joey) que la acabas de escuchar”, señaló el líder de “Grupo 5″.

VIDEO RECOMENDADO

Las mejores interpretaciones de la nueva temporada “La Voz Kids”

El día de ayer se estrenó una nueva temporada de "La Voz Kids" en dónde menores de edad demostraron su talento en el canto. Además conoce a los nuevos entrenadores de cada equipo y de Gianella Neyra que se sumó a la conducción junto a Cristian Rivero. (Fuente: Latina TV)