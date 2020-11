El cantautor panameño, Joey Montana se animó a revelar las tres cosas positivas que le dejó la pandemia en una divertida entrevista que hizo la actriz peruana Francisca Aronsson para sus redes sociales.

También el artista contó sobre los inicios de su carrera musical, las grandes dificultades que pasó para obtener el éxito que hoy ostenta y los sacrificios que debió hacer para mantenerse en escena.

“Yo soy chirican, somos de Chiriqui, una provincia que queda a cinco horas de la capital y del pueblo de Boquete... es un pueblo netamente cafetalero, es decir allá no hay música. Mis vacaciones (las pasaba) sembrando pimentón, papa o cebolla. Desde los ocho años estaba con mi papá en la finca, a los nueve años manejaba carros cargados de café… pero siempre me gustó la música, escuchaba Vanilla Ice, crecí con eso. Amigos nos mandaban casete o videos (de música). Crecí con el gusto a la música. Estudié fisioterapia y pasando por una emisora que estaban haciendo audiciones quedé. Allí formé parte del grupo La Factoría y luego me hago solista. Fue por accidente pero se ha convertido en lo que siempre voy a hacer”, contó Joey Montana.

“Ahora soy compositor, ejecutivo de Universal, tengo artistas como Elimsame y Kevin que sale el próximo año… (¿El talento garantiza el éxito?) A los jóvenes les diría que lo primero es pegar y hacer algo que sea diferente lo que suena en el momento. Entonces, es más ganas que talento… Por ejemplo, yo viví en Tijuana dos años, luego de salir de La factoría, vendí lo que tenía, viví luego en Houston estuve de casa en casa. Entonces, es ganas de hacerlo”, añadió el artista.

Joey aseguró que tuvo que sacrificar a su familia para crecer en su carrera musical. Incluso contó que debido a sus viajes su pequeña hija ya no quería abrazar porque lo dejaba de ver por mucho tiempo. Sin embargo la pandemia logró unirlo a su familia.

“Me he perdido muchas cosas por alcanzar mi sueño pero la pandemia me hizo conectarme super bien y me ha funcionado todo… La pandemia me dejó tiempo con mi familia, aprender a grabar es decir autosuficiencia para grabar y el mejor disco de mi carrera”, señaló el cantante.