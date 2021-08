Joey Montana: “Yo hice clásicos, ahora los temas son más pasajeros y desechables”

Siempre actualizado. El cantante panameño Joey Montana ha sabido adaptarse a los nuevos ritmos y a la preferencia del público a lo largo de los años. En nuestro país se hizo famoso con temas como ‘La melodía’ o ‘Picky’, pero su carrera inició tiempo atrás cuando integraba el grupo La Factoría.

20 años después y con un destacado repertorio bajo el brazo que integran los hits ‘Suena el Dembow’, ' Espinas o rosas’ o ‘Moribundo’; Joey Montana estrena su nuevo tema ‘A veces’ con Kevin Roldan con el que demuestra estar más vigente que nunca.

Joey Montana es cantante. Su primer álbum titulado “Sin Cadenas”, contó con la colaboración de Ángel López (Son by Four) en el sencillo “Que Dios te castigue”. Con su segundo álbum llamado “Flow con clase” y conquista América y firma con Universal.

En entrevista con Trome, Joey Montana cuenta detalles de cómo logró sortear la ola de intensos cambios de la industria musical para conseguir dar en el punto de las preferencias de los oyentes y complacer siempre a sus más fervientes seguidores.

“Perú es uno de los países donde mas Streaming hago, eso es para mí es importante, me respetan mucho y me quieren. Ahora, como los temas son pasajeros y desechables, yo hice clásicos que creo que es lo que me tiene aquí. Tengo 20 años desde La factoría hasta aquí y aún tengo el respeto de los artistas”, cuenta Joey Montana vía Zoom.

“Inicié en el tropical urbano, luego pasé a algo más como un reggaetón urbano, luego al pop y después al dembow. La música luego se puso un poco más explicita, allí tuve que decidir por donde quería ir, qué corregir. Yo como compositor me adapto. En mi ultima canción A veces evolucioné mi forma de escribir para adaptarla a lo que quieren escuchar los muchachitos, pero sigo siendo yo, con letra inteligente”, agrega.

ATENTO CON LAS LETRAS EXPLÍCITAS

Por otro lado, el interprete indica que, en el camino, ha logrado hallar su lugar y definir su rumbo. Las canciones con letras explicitas, que incluye en sus composiciones, las deja para que otros artistas las interpreten porque considera que no se adecua a lo que tiene acostumbrado a mostrar a su público.

“Yo ya intenté con una canción que hice con Noriel y De La Ghetto y la letra decía ‘yo te llamo, no me llames, cuando yo quiero darte’. Mis fanáticos me dijeron: ‘Ese no eres tú’, y mis fanáticos nuevo dicen: ‘Yo no quiero escuchar al Joey Montana del Picky Picky diciendo eso. Lo más soez que digo en esta canción es ´joder´, es lo mas fuerte”, añade.

“Las que no van conmigo, las desecho. Acomodé mi forma de escribir en pandemia. Hace poco salió ‘La niña de la escuela’ de Tini, Belinda y Lola Lindigo, empiezo a repartir cosas que se que no van conmigo”, precisa.

Por otro lado, Joey Montana considera que el reinado de las letras explícitas en la canciones urbanas tiene fecha de caducidad. El compositor señala que el estilo está llegando a saturar al mercado por su contenido repetitivo .

“Ahora tenemos la redes sociales, todo se mueve más rápido, cada artista tiene 2 o tres canciones al mes y uno tiene que adaptarse a eso. Siempre tiene que hacer un ensayo y error, pero creo que todo tiene un tiempo. llegara el momento de lo explicito. Todas las canciones dicen ‘fue a la discoteca, fumo, bailó sola y se dejó con el tipo’, son los 4 tópicos que se usan en mil canciones, solo que deferentes maneras. Llegará el momento en el que eso sature. Por eso salió un Camilo y un Yatra. Todo tiene una época”, puntualiza.