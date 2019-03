Johana Cubillas se casó con su novio argentino, pero su padre Teófilo Cubillas no asistió a la boda 

Johana Cubillas, hija del ex futbolista Teófilo Cubillas, se casó con su novio argentino Juan Ichazo Blanco, compartiendo las postales en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el gran ausente fue el ex seleccionado peruano.

"¡Nos casamos! ¡El día más feliz de mi vida con el hombre de mi vida. Un sí para siempre!", escribió Johana Cubillas en su cuenta de Instagram.



El gran ausente a la boda de Johana Cubillas fue su padre, el ex futbolista Teófilo Cubillas,con quien no lleva una muy buena relación , tal como se aprecia en las imágenes de Instagram.



En una entrevista en 2018 para Beto a Saber, Johana Cubillas reveló que desde los 11 años mantiene un juicio por pensión de alimentos con Teófilo Cubillas y que, hasta ahora, no tiene resolución. Incluso, tras la difusión del audio de su papá hablando con César Hinostroza, a la joven no le parecería raro pensar que sus amistades podrían haber influido en el proceso.



Para Johana Cubillas, su padre no es más que un ídolo de barro, pues los verdaderos ídolos son personas íntegras y con valores dentro y fuera de la cancha. "Él no lo es", declaró la hija de Teófilo Cubillas en entrevista con Beto a Saber.



"No tienen idea el calvario por el que he pasado. Él es ídolo del Perú, la gente lo tiene como el súper papá, como una excelente persona, preocupado por la hija... ¡Mentira! No le interesa (...) No estar pendiente de tu hija, ni saber si tu hija vive, eso ya lo asimilé y entendí que es de una persona que no te quiere" , puntualizó Johana Cubillas en ese entonces.