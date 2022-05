Johana Cubillas usó sus redes sociales para arremeter nuevamente contra Mirella Paz, por darle ‘like’ a las fotos de su esposo Juan. La hija de Teófilo Cubillas aseguró que no le molesta que admiren a su esposo pero resaltó que la cantante lo difama y quiere dejarlo mal parado.

“A mí no me molesta en lo absoluto que le likeen las fotos a mi esposo, de hecho, muchas de mis seguidoras me mandan mensajes a mí piropeándolo y yo me cag... de risa, me encanta porque sí pues, es un churro. El punto acá es que esta tipa quiera dejar a mi esposo mal parado (con quién sabe qué finalidad) difamándolo y diciendo que él la sigue, y le da likes, cuando Juan no sabía quién era hasta que yo le conté ”, escribió la ‘Nena’ en sus historias de Instagram.

Johana Cubillas aseguró que conoce a su esposo y confía en él absolutamente. “No sé cuál sea la realidad de otras parejas pero entre Juan y yo no hay secretos y hay un respeto enorme, hay extrema confianza, por eso mismo jamás dudé de él en absoluto”, acotó.

En ese sentido, indicó que le molesta que Mirella Paz haya dicho mentiras sobre el argentino. “A mí lo que me jod... es la pende..., que esta tipa se quiera hacer la rica diciendo mentiras sobre un hombre felizmente casado y con una familia hermosa (la nuestra)”, aseguró.

Finalmente, dijo que fue ella quien salió a dar la cara porque es la ‘conocida’, luego de haber declarado para Amor y Fuego. “Lo haría un millón de veces porque no voy a permitir que intenten perturbar la tranquilidad de mi familia. Nadie se mete ni con ni esposo, ni con mi hijo ”, aseveró.

Johana Cubillas explota contra Mirella Paz

TE PUEDE INTERESAR

Merly Morello sobre su bisexualidad: “A los cuatro años me gustó una chica del nido”

Mario desautoriza a su socia y le promete a Vania tomar acciones: “No quiero iniciar una guerra”

Miyashiro regresó a ‘La banda del Chino’: “Estoy intentando reparar el daño que le hice a mi familia”