Johana Cubillas, la hija del ‘Nene’ Cubillas, reveló la identidad de la mujer que querría ‘pasarse de viva’ con su esposo, el argentino Juan. Según el testimonio de la ‘Nena’ para Amor y Fuego, se le encendieron las alarmas cuando vio que Mirella Paz le daba ‘like’ a la fotos donde el padre de su hijito aparecía solo en Instagram.

“Una cosa es que le des ‘likes’ a una persona y luego sea buena onda y me siga a mí también, y otra es que ya se quiera pasar de pendej..., o sea, una cínica fatal ”, dijo la modelo para el programa de Rodrigo González. “Me molesta que una mujer caiga tan bajo de querer meterse como sea a pretender algo con un tipo que sabe que está casado ”, agregó.

Johana Cubillas contó que decidió escribirle directamente a Mirella Paz para aclarar el asunto. “Le dije ‘hola Mirella que tal, soy Johana Cubillas, quería saber cuál era la finalidad de likear las fotos y seguir a un hombre casado, con familia ’”, narró.

Según su testimonio, la cantante le respondió y aseguró que seguía a su esposo en Instagram porque él empezó a seguirla primero. “Mentira, porque Juan no sigue a nadie. También dijo que los likes eran recíprocos, otra mentira, porque mi esposo es el que menos le da likes a nadie, lo conozco, por algo es mi esposo”, indicó la ‘Nena’.

LA NENA CUBILLAS NINGUNEA A MIRELLA PAZ

Finalmente, Johana Cubillas multiplicó por cero a Mirella Paz y aseguró que nunca había escuchado de ella, salvo cuando participó en el Miss Perú mientras estaba subida de peso. “No tengo idea de quién es, o sea, he visto que me ha stalkeado varias veces en Instagram porque me parece cuando ve mis historias, pero o sea, todo lo que sé de ella es que participó en el Miss Perú cuando estaba subida de peso ”, indicó.

