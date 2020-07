Deysi Araujo contó que es amiga de Toño Centella y de su esposa Johana Rodríguez, y que siempre los vio felices. “Me siento apenada con todo lo que está pasando, porque ambos son mis amigos. He compartido muchos momentos con ellos en su casa y siempre los vi felices, ambos se trataban con amor nunca vi nada malo”, reveló.

¿Hablaste con ellos después de la separación?

Conversé con Toño y estaba mal. Cada uno tiene su versión y solo ellos saben lo que han vivido entre cuatro paredes. Espero que recapaciten y puedan perdonarse de corazón.

¿Crees que Johana estaba con Toño por interés?

Muchas veces ella me dijo que amaba a su ‘gordito’. Eran inseparables, pues viajaban juntos cada vez que Toño tenía un show en el extranjero.

TOÑO NIEGA AMENAZAS

Por otro lado, Centella señaló que no está detrás de las amenazas en contra del cantante de Zaperoko, Marvin Salas.

“No estoy detrás de las amenazas en contra de esa persona vinculada a mi esposa. Estoy muy dolido y no he conversado con nadie. Soy una buena persona, no me gusta hacer daño a nadie y le pido a mis ‘centelleros’(fanáticos) que dejen de hablar mal de esa persona, es un capítulo cerrado. No tengo amigos delincuentes, estoy en mi cama, recuperándome de la operación que me han hecho”, dijo aún convaleciente.

¿Cómo te sientes tras la operación?

Aún adolorido. Me hice la manga gástrica porque tenía hipertensión y diabetes, ya quiero cerrar este capítulo, hoy (ayer) nació un nuevo Toño Centella.

¿Ya estás viendo el divorcio o tienes la esperanza de volver con ella?

¿Cómo? Se pueden perdonar muchas cosas, pero no la infidelidad. Ni bien me recupere de la operación hablaré con mi abogado.

A su vez, Johana Rodríguez, esposa del cantante, aseguró que nunca le fue infiel y que siempre lo respetó. Sin embargo, ahora prefiere guardar silencio (E.Castillo /C. Chévez)