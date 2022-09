Stefano Salvini continúa alborotando las redes sociales con sus declaraciones. Esta vez, el actor recordó nuevamente a su expareja, Johanna San Miguel, cuya relación culminó en 2019.

El artista, de 30 años, realizó una nueva transmisión en vivo en donde uno de sus seguidores le comentó: “Ahora tú y Johanna son amigos”, a los que Salvini respondió: “Sí, siempre hemos sido amigos. Saludos a Johanna San Miguel” .

Este comentario llegó debido a que la mamá leona le mandó un mensaje a Stefano a través de su cuenta de Instagram, en donde le agradecía por sus consejos: “Te mando un beso enorme por haberme escuchado y aconsejado en este día querido Stefano. Gracias” , indicó la conductora de ‘Esto es guerra’.

El actor no dudó en repostear la historia de su expareja con un mensaje: “Eres increíble, espress bella, gracias por tanto”

Johanna San Miguel manda afectuoso saludo a Stefano Salvini

Stefano Salvini aún está enamorado de Johanna San Miguel

Salvini realizó una transmisión en vivo el último 14 de setiembre , en donde habló acerca de Johanna San Miguel.

Es en ese momento cuando su hermanastra le pregunta sobre la edad de su expareja y Salvini responde: “Es mayor que mi mamá, es mayor que tu mamá”.

Sin embargo, después de que le repitieran la misma pregunta, indicó que ya no hablaría más de la ‘mamá leona’ debido a que aún siente algo por ella: “Ya mucho de ella. Mucho respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta”.

