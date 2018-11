Johanna San Miguel afirma que 'no hay muchos hombres disponibles en Lima'

Johanna San Miguel contó que tiene una relación cordial con el actor Stefano Salvini, quien tuvo palabras de elogio para la actriz y aclaró que no le incomoda que lo mencione en su unipersonal ‘Se busca marido cama adentro’, que presentará del 16 al 18 de noviembre en el Teatro Plaza Norte.



“Me preguntó si podía mencionarme y le dije que sí. Es parte de su vida. Le tengo un respeto y un cariño enorme. Es una maestra en la comedia. Somos amigos, me ha invitado a su espectáculo, así que espero ir a verla”, sostuvo Salvini en ‘América espectáculos’.

Johanna, Stefano te ha enviado las mejores vibras, ha dicho que te tiene un gran cariño y eso demuestra que hay una relación cordial...



Claro que tenemos una amistad, tal como pasa con las personas con las que tuve una relación. Siempre he acabado bien con las personas que salí.



¿Ahora estás soltera o con el corazón contento?

He hablado con un montón de mujeres, separadas y chicas, pero sucede que no hay muchos hombres disponibles en Lima, porque la mayoría está casado o con novia. Están escasos y la calle está dura.

¿Tienes ganas de volver a enamorarte?

Hay días en que me levanto y digo: ‘Me gustaría enamorarme’, pero otros días me levanto sin ganas, porque no tendría tiempo para hacer mis cosas. Me gustaría, pero no es mi prioridad en este momento. El amor es un tema donde no tengo el control, podría llegar alguien y enamorarme.