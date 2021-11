La delegación peruana de Esto es Guerra se enfrentará este lunes 8 de noviembre a sus pares de Guerreros Puerto Rico. La tensión ya se siente en ambos programas por lo que sus conductores protagonizaron un fuerte altercado. Johanna San Miguel cuestionó la forma de hablar de sus colegas extranjeros. ¿Qué dijo?

“Nosotros no tenemos problemas en realidad porque dijeron ellos que querían 6, lo que ellos digan para que no hay excusa”, dijo Diane Ferrer. Sin embargo, el otro conductor José Figueroa también respondió, pero su mensaje no estuvo claro.

Por ello, la peruana Johanna San Miguel no dudó en burlarse y criticar su manera de hablar, pues según dijo, no entendieron nada de lo que dijeron.

“Nos van a disculpar. Sinceramente, voy a hablar de verdad... no entiendo nada de lo que están hablando, de hecho, no entendí, ¿tú entendiste?. Hablaron cosas, pero no entiendo lo que están diciendo, me preocupa porque cuando vengan acá van a hablar y no voy a entender lo que están diciendo”, sentenció la polémica conductora.

En esa línea, Johanna dejó entrever que la batalla entre peruanos y puertorriqueños, que será este lunes, podría ser subtitulado para lograr entenderlos a la perfección.

“Qué difícil, con subtítulos vamos a tener que hacer esto porque yo no entiendo nada. Mucha cosa, vengan y los vamos a recibir muy contentos, vamos a jugar y ganará el mejor, tranquilos, no hay ningún problema, relájense”, aseveró.

ESTO ES GUERRA VS. GUERREROS PUERTO RICO

Tras enfrentarse con sus pares mexicanos, la delegación de Esto es Guerra Perú continúa su batalla internacional, esta vez con Guerreros Puerto Rico. El duelo iniciará este lunes 8 de noviembre desde las 7:00 p. m. vía América Televisión.

TE VA A INTERESAR