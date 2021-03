Johanna San Miguel es una de las conductoras más queridas que han pasado por el famoso reality de competencia Esto es Guerra. Su espíritu jovial y desenfadado la han convertido en una de las favoritas del público, además de su capacidad de decir las cosas sin pelos en la lengua.

La también actriz luce una figura de infarto, que tiene embelesados a sus más de un millón de seguidores de Instagram, que no dudan en llenarla de halagos por mantenerse en forma y saludable a su edad. Pero ¿sabes cuántos años tiene la conductora de EEG?

Johanna San Miguel Dammert empezó su carrera en 1984 con la telenovela ‘Carmín’ y en 1990 despegó al ser puesta a cargo de la conducción del programa Yan Ken Po, junto a Gloria María Solari y su compañero de toda la vida Carlos Alcántara, más conocido como ‘Machín’. Entre los años 1994 y 1996 incursionó en el mundo de la música como tecladista y corista de La Liga del Sueño, al lado de Pelo Madueño y Gonzalo Torres, el famoso ‘Gonzalete’.

En 1995 participó en la telenovela Los unos y los otros, donde conoció a Carlos Carlín (Tony de Pataclaun). Años después, en el 97, se hizo popular por su personaje de ‘Queca’ en la recordada serie de Frecuencia Latina.

Después del año 2000, Johanna San Miguel también incursionó en la radio y en los espectáculos de stand up comedy. Más adelante, entre el 2006 y el 2010, se encargó del bloque de América Espectáculos y estuvo a cargo de la conducción de los programas Minuto para Ganar y Lima Limón, ambos de América Televisión.

Fue en el 2015 que la llamaron para participar como conductora en el programa concurso Dos para las 7 junto a Mathías Brivio, el mismo que después de poco se denominó Esto es Guerra. Luego de pasar por varias obras de teatro, películas, telenovelas y hasta ser jurado del reality de canto ‘Yo Soy’, Johanna San Miguel volvió a EEG en pleno año de pandemia, en su temporada 18.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE JOHANNA SAN MIGUEL?

Según Wikipedia, Johanna San Miguel Dammert tiene nada menos que 53 años, ya que llegó al mundo el 14 de noviembre de 1967. Nació en el distrito de Miraflores y sus padres son José San Miguel Mejía y Silvia María Dammert Herrera. Estudio en el colegio Villa María, del que luego se burló en Pataclaun.

SU HIJO TIENE 18

Hace poco, Johanna San Miguel presentó a su único hijo en television. Paulo, un guapo joven que aspira a ser médico, aseguró llevarse muy bien con su madre, quien lo crio sola y lo motiva a alcanzar sus metas a base de esfuerzo.

“Es un chico independiente, criado por mí, quiere empezar él mismo a ganar y generar su propio dinero para contribuir con su carrera, me parece lindo”, dijo la conductora de EEG.

TROME -Johanna San Miguel presenta a su hijo Paulo y no descarta que ingrese a Esto es Guerra

Asimismo, reveló que se encuentran evaluando opciones de diferentes trabajos, para que Paulo pueda costear parte de sus estudios universitarios. Sin embargo, al ser consultada si le gustaría que ingrese al reality, Johanna San Miguel dijo que no le gustaría la idea.

“No... la verdad no me veo a mí... ay no sé y por último es una decisión suya, así que yo no tengo mucha injerencia. Tengo que apoyarlo en sus decisiones para que logre sus metas, para que entienda que la vida no es fácil, que la vida cuesta y que sea agradecido de lo que tiene”, dijo la también actriz.

VIDEOS RELACIONADOS

Johanna San Miguel se emociona con el embarazo de Natalie Vértiz | Trome | Video: América Tv

Johanna San Miguel y Daniela Darcourt: La emoción de ambas al reencontrarse-TROME

Trome - Johanna San Miguel recordó a Osvaldo Cattone