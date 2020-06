POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Con o sin ‘nariz roja’ es divertida. Esa alegría y ‘chispa’ para responder nace de un pasado mezclado entre cuerdas de guitarra eléctrica y calles movidas. Johanna San Miguel tiene barrio y arte. Carga en sus espaldas anécdotas que uno disfruta al enterarse. Conozca esa vida paralela de una mujer con historia.

¿Has caminado por el Centro de Lima?

He compartido conciertos en el jirón Quilca.

¿De rock subterráneo?

Rockera totalmente.

¿Usabas jeans hasta que no den más?

Esos con hueco y en vez de aretes unos alfileres que podían infectarte los oídos, ja, ja, ja.

¿Una ‘chata’ con calle?

Harta. Estuve en el grupo de ‘Pelo’ Madueño, ‘La Liga del Sueño’, y nos movíamos por todos lados buscando grabar lo que en ese tiempo se llamaban ‘maquetas’.

¿Sirve en el arte?

Para mi personaje de ‘Queca’ me ayudó mucho tener barrio.

Johanna San Miguel aseguró que es rockera, pero también ha bailado la salsa del Gran Combo. (GEC)

En ‘Pataclaun’ sacabas bromas inesperadas y no te molestaba cuando te vacilaban con el sobrepeso...

Eso da el recurso de caminar tanto, conocer gente.

Pregunta obligada: ¿Qué hacía una chica del colegio Villa María con tanto rockero loco?

Porque mi mamá consiguió media beca.

¿No te gustaba?

Tengo grandes amigas, buenos recuerdos, pero creo que no encajaba.

¿Y eso?

Era muy callejera, mis padres eran separados.

¿Rebelde es igual a mala alumna?

Sabía que no iba a repetir, no me descuidaba de mis clases.

Si has sido ‘caminante’, ¿eres ‘paradora’?

Un día iba caminando con Carlos Alcántara y pasó un auto. Me insultaron y respondí mal.

Estabas en tu derecho.

Pero regresaron...

¿A buscarte?

Claro, eran varias mujeres.

¿Zafaste cuerpo?

Él (‘Cachín’) me dijo: ‘Pícala’.

¿Corriste?

Respondí: ‘Ni ca..., ni muerta’.

¿Qué pasó?

Se armó la bronca.

¿Te han robado?

Una vez con ‘Pelo’ Madueño llevábamos un casete de nosotros. Estábamos felices, el micro se fue llenando y cuando bajamos ya no estaba. Un robo en plena ruta.

¿Has viajado en el Metropolitano?

Sí, una linda experiencia.

En los 80, el que era ‘subterráneo’ no bailaba salsa...

No, pero reconozco que siempre me ha gustado ‘El Gran Combo’, grandes músicos e íconos de la música sin importar su género.

¿Lugares donde te has movido con ese ritmo?

En la avenida Iquitos, en La Victoria, y por el aeropuerto donde vivían unas amigas.

¿Al estilo de barrio?

Con las vueltitas del caso.

¿Chequeas redes sociales?

No ‘camino’ mucho por allí.

¿Lejos de internet?

Más veo páginas de ‘memes’, que me divierten.

¿Por qué la gente manda audios por ‘wasap’ si pueden llamar directamente?

Es lo que no entiendo.

¿Te acoplas?

Me ha pasado que llamo, me responden y dicen que mande mensaje por las redes.

¿Y qué haces?

Insisto en que todo debe ser por línea telefónica.

¿Cómo eres para el amor?

Soy de la vieja escuela.

¿Un ejemplo?

Me gustan las cartitas.

¿Por qué te emocionan?

Están escritas a puño y letra. Las guardaba, en cualquier momento las abría y volvía a leer.

¿Igual eres con las fotos?

Era lindo sacar tu álbum y mirar página por página.

¿Una manía?

Cuando cocino a todo le echo comino y al aderezo le pongo orégano. Cuando comentan que mis platos tienen un saborcito especial, respondo que es un secreto de mi abuela.

Un nuevo reto empieza esta noche...

Arrancamos con la temporada 26 de ‘Yo soy: Grandes batallas’, siempre por Latina. Cada vez me sorprende más el talento que hay en nuestro país.

A seguir cuidándose que la cuarentena no termina...

Y respetar las normas, felicitar a policías, soldados, médicos, enfermeras y todo aquel que está en primera línea luchando contra el Covid-19.

Un abrazo grande...

Otro para todos los lectores y recuerden que la solidaridad será la que nos haga salir de todo esto.